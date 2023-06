Mint Mobile a baissé tous les prix de son forfait à 15 $

Mint Mobile, l’opérateur sans fil prépayé aux États-Unis qui (à notre connaissance) est toujours en cours d’acquisition par T-Mobile, gère l’un de ces types d’offres que nous ne pouvions pas nous empêcher de souligner. Accompagné d’une autre vidéo promotionnelle intelligente de Ryan Reynolds, Mint Mobile a annoncé aujourd’hui qu’il vendait tous ses forfaits de données mobiles pour 15 $/mois.

Maintenant, avant que tu ne me cries dessus, « Où est le piège, Kellen? » Il y en a un peu. Tous les forfaits de Mint Mobile ont été regroupés dans un prix de 3 mois qui les rend à 15 $/mois. En d’autres termes, vous prépayez 45 $ pour 3 mois de service. Une fois les 3 mois écoulés, vous reviendrez à la tarification mensuelle normale. Qu’est-ce que cela signifie pour vous?

La répartition du plan de Mint Mobile est la suivante :

Forfait 5 Go : 15 $/mois tout le temps

: 15 $/mois tout le temps Forfait 15 Go : 15$/mois -> 20$/mois après 3 mois

: 15$/mois -> 20$/mois après 3 mois Forfait 20 Go : 15$/mois -> 25$/mois après 3 mois

: 15$/mois -> 25$/mois après 3 mois Forfait illimité: 15$/mois -> 30$/mois après 3 mois

Ces plans incluent tous des appels et des SMS illimités, une couverture nationale sur le réseau de T-Mobile et des connexions 4G LTE et 5G. Pour le forfait illimité, vous avez en fait une limite de 40 Go de données 5G (avant que vos données ne soient ralenties), ainsi qu’une utilisation LTE illimitée. Les flux vidéo sur cellulaire sont plafonnés à 480p.

Une fois les 3 mois écoulés, Mint indique qu’ils vous enverront un e-mail avec une « quantité de données recommandée en fonction de votre utilisation » de cette période promotionnelle. À ce stade, vous pouvez conserver le même montant, choisir un autre forfait ou quitter le service. Comme c’est prépayé, vous n’êtes pas bloqué au-delà de ce que vous avez payé.

S’il devait y avoir un moment pour enfin essayer Mint Mobile, c’est probablement celui-là. 3 mois de service pour 45 $ est une très bonne affaire sur n’importe quel opérateur et ils utilisent le réseau de T-Mobile. Le réseau de T-Mobile est sans doute le meilleur aux États-Unis en ce moment, surtout en ce qui concerne la 5G.

Parce que Mint Mobile est un service prépayé moderne, vous pouvez vous inscrire et obtenir une carte SIM physique ou ils utiliseront l’eSIM de votre téléphone pour vous permettre d’être opérationnel en quelques minutes. La plupart des téléphones modernes prennent en charge eSIM, comme toutes les versions récentes de Google et les iPhones d’Apple.

Cette promotion de 15 $ / mois est valable jusqu’à la mi-juillet.

Inscrivez-vous aux forfaits à 15 $/mois de Mint Mobile