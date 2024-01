Minsuk Cho et son cabinet Mass Studies vont concevoir le Pavillon Serpentine 2024

Études de masseune entreprise basée à Séoul fondée par l’architecte coréen Minsuk Cho, a été nommé pour concevoir le 23e Pavillon Serpentine dans le Parc Royal de Kensington Gardens à Londres. Installation de Mass Studies Vide archipélagique pose cinq « îles » conçues autour d’un espace ouvert. Mass Studies travaille sur un certain nombre de typologies allant des bâtiments culturels aux projets résidentiels.

En bref, le design peut être compris comme une étoile à cinq branches qui jaillit de la Serpentine Gallery. Le vide central fonctionnera effectivement comme le madang, une petite cour commune dans les vieilles maisons coréennes. Ce vide accueillera de riches récits spatiaux allant des événements quotidiens aux grands événements collectifs. Chacune des structures adaptables est unique et a son propre nom et sa propre fonction : galerie, auditorium, bibliothèque, salon de thé et tour de jeu, pour former ce que l’architecte appelle une « machine à contenu ». L’espace interstitiel entre chacun des points sert également de points d’activation avec la galerie et le parc environnant.

La Galerie sera le principal point d’entrée ; cela étendra les activités de conservation de Serpentine à l’extérieur. Un auditorium servira de lieu de rassemblement pour une programmation basée sur des performances et des conférences, tandis qu’une petite bibliothèque sera située au nord. Une maison de thé honorera le rôle historique de Serpentine South en tant que pavillon de thé, et la Play Tower présente une structure ouverte en filet conçue pour être escaladée.

Cho a déclaré que le processus d’itération d’une conception a commencé « en demandant ce qui peut être découvert et ajouté au site Serpentine. … Pour aborder ce nouveau chapitre différemment, au lieu de le considérer comme une carte blanche, nous avons relevé le défi de considérer les nombreux éléments périphériques existants tout en explorant le centre comme un vide », a déclaré Cho dans un communiqué. « Cela commence également à aborder l’histoire du Pavillon Serpentine. En inversant le centre comme un vide, nous détournons notre attention architecturale du centre construit du passé, facilitant ainsi de nouvelles possibilités et de nouveaux récits.

Vide archipélagique suit l’installation de Lina Ghotmeh Une table. Parmi les commandes passées figurent : Zaha Hadid (2000), Oscar Niemeyer (2003), Álvaro Siza et Eduardo Souto de Moura (2005), ainsi que le lauréat du prix Pritzker 2022 Francis Kéré (2017), Frida Escobedo (2018), Counterspace, dirigé par Sumayya Vally. (2021), entre autres.

Pour la dixième année consécutive, le Serpentine Pavilion est sponsorisé par Goldman Sachs. Il sera exposé du 7 juin au 27 octobre. Comme les années passées, des programmes culturels et éducatifs coïncideront avec l’installation, tels que des soirées dans les parcs, des spectacles en soirée de musique, de poésie, de créations orales et de danse.