Minsuk Cho dévoile le pavillon Serpentine 2024 en forme d’étoile

Le fondateur de Mass Studies, Minsuk Cho, a été annoncé comme concepteur du pavillon Serpentine de cette année et les premiers visuels de sa conception ont été révélés.

Baptisé Archipelagic Void, le pavillon devrait ouvrir ses portes dans les jardins de Kensington à Londres en juin 2024 et sera le premier bâtiment de l’architecte coréen Cho, basé à Séoul, au Royaume-Uni.

Le 23e pavillon sera composé de cinq structures, qualifiées d’« îles », disposées en étoile autour d’un vide central circulaire. Il s’inspire des petites cours appelées madangs que l’on trouve au centre des maisons historiques coréennes.

Selon Cho, qui dirige le studio coréen Études de massela conception du bâtiment s’est inspirée de l’histoire du site et d’une enquête sur les 22 pavillons précédents qui ont été construits sur le site.

“Nous avons commencé par demander ce qui pouvait être découvert et ajouté au site Serpentine, qui a déjà exploré plus de 20 itérations au centre de la pelouse, parmi une liste de grands architectes et artistes”, a déclaré Cho.

“Pour aborder ce nouveau chapitre différemment, au lieu de le considérer comme une carte blanche, nous avons relevé le défi de considérer les nombreux éléments périphériques existants tout en explorant le centre comme un vide.”

“Cela commence également à aborder l’histoire du Pavillon Serpentine”, a-t-il ajouté. “En inversant le centre comme un vide, nous détournons notre attention architecturale du centre construit du passé, facilitant ainsi de nouvelles possibilités et de nouveaux récits.”

Chacune des cinq structures disposées autour du vide sera conçue pour avoir une fonction distincte. La structure faisant directement face au bâtiment de la Serpentine Gallery sera conçue comme une entrée.

À côté, l’Auditorium servira de zone de rassemblement, il y aura une petite bibliothèque et une maison de thé, tandis que la plus grande structure appelée The Play Tower aura des murs en filet.

Cho est surtout connu internationalement en tant que co-commissaire du pavillon coréen, lauréat du Lion d’or, à la Biennale d’architecture de Venise 2014.

Parmi les autres projets conçus par Mass Studies figurent le pavillon de la République de Corée à l’Expo de Shanghai 2010 et le centre d’art Songwon.

Le pavillon de Cho fait suite au pavillon circulaire en bois de l’architecte libanaise Lina Ghotmeh l’année dernière et à la chapelle noire de l’artiste Theaster Gates en 2022.

La prestigieuse commande existe depuis 2000, lorsque feu Zaha Hadid a conçu le premier pavillon. Depuis, les pavillons ont été construits par des architectes dont Frida Escobedo, Bjarke Ingels et Sou Fujimoto.

Les rendus proviennent de Mass Studies.