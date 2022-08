Minorités, résidents à faible revenu plus touchés par les risques d’inondation : étude

Alors que le changement climatique affecte le monde entier, les experts ont souligné que ses effets néfastes pèsent plus lourdement sur certains groupes que sur d’autres – une observation soulignée par une nouvelle étude qui a révélé que les groupes socialement vulnérables au Canada sont plus susceptibles d’être touchés par les inondations.

L’étude, publiée en juillet dans la revue à comité de lecture Environmental Research, a examiné les données sur les régions du Canada qui risquent d’être inondées et les a croisées avec les informations du recensement sur la démographie et les limites du recensement pour créer une image des zones les plus inondées. -quartiers sujets, ainsi que qui y vit.

Ils ont constaté que les groupes socialement défavorisés au Canada, y compris les peuples autochtones, les autres minorités visibles, les personnes en situation d’insécurité économique, les femmes et les personnes âgées de 65 ans et plus, étaient touchés de manière disproportionnée par les inondations côtières et intérieures.

“Cette recherche comble le vide de l’analyse et de la résolution des discriminations socio-économiques liées aux inondations tout en tenant compte des aspects de divisibilité des risques d’inondation et contribue à la littérature émergente et quantitative sur la justice environnementale sur les disparités socio-économiques liées aux inondations”, Liton Chakraborty, chercheur à Partners for Action de l’Université de Waterloo et auteur principal de l’étude, a déclaré lundi dans un communiqué de presse.

L’étude a porté sur 4 458 secteurs de recensement (SR) à travers le pays – un terme qui fait référence à une région qui compte généralement une population comprise entre 2 500 et 8 000 personnes et qui a été délimitée en tant que région à des fins de recensement.

Dans ces CT, ils ont examiné le nombre de propriétés résidentielles exposées aux risques d’inondation en fonction des précipitations, des inondations côtières et des inondations fluviales.

Lorsqu’ils ont isolé les différentes causes des inondations, ils ont constaté que les régions les plus à risque d’inondations spécifiquement causées par les précipitations avaient également une population plus élevée de Noirs et d’Autochtones et d’autres minorités raciales visibles.

Les chercheurs disent qu’il s’agit de la première étude à examiner de manière générale si les minorités au Canada souffrent de risques d’inondation plus élevés, et ils croient que ces données pourraient aider à orienter les ressources pour atténuer ces risques.

« Notre recherche montre comment la répartition spatialement variable des risques d’inondation et de la privation socio-économique, ou des indicateurs de vulnérabilité sociale, pourrait éclairer l’approche de gestion équitable des inondations du Canada qui complète les priorités de l’analyse comparative entre les sexes plus du gouvernement fédéral dans les politiques de gestion des catastrophes et des urgences liées aux inondations. partout au Canada », a déclaré Chakraborty, faisant référence à un processus analytique fédéral qui évalue comment les politiques environnementales peuvent maximiser les avantages pour les groupes démographiques les plus touchés par les changements climatiques.

“Par conséquent, les conclusions de l’article promeuvent une approche de gestion des risques d’inondation socialement juste, soulignant la nécessité de reconnaître l’hétérogénéité socio-économique au sein de divers groupes raciaux, ethniques et socio-démographiques.”

L’étude fait suite à des recherches antérieures de Chakraborty publiées en janvier, qui ont révélé que les vulnérabilités socio-économiques au sein des communautés autochtones du Canada signifiaient de plus grandes difficultés en cas d’inondation.

L’étude de janvier a révélé qu’il y avait des «points chauds» où le risque d’inondation était corrélé à de graves désavantages socio-économiques, et que 81% des 985 réserves foncières autochtones incluses dans l’étude avaient des régions où les inondations auraient un impact sur la population ou les propriétés résidentielles.

Selon les experts, la mesure des risques d’inondation deviendra probablement encore plus importante avec le temps, à mesure que le changement climatique progresse.

Une étude californienne publiée plus tôt ce mois-ci a révélé que le changement climatique avait déjà doublé la probabilité qu’une tempête massive frappe l’État américain et cause des dommages catastrophiques, indiquant que les inondations potentielles pourraient être de niveaux «bibliques».

Des recherches antérieures de l’Université de Waterloo ont également montré que les activités humaines augmentent les risques d’inondation en dehors de nos contributions au changement climatique également. Une étude publiée en mars a révélé que les rivières ou les ruisseaux gérés par des interventions humaines telles que les barrages, les canaux ou les déviations pour les bâtiments urbains avaient plus de fluctuations de débit que les rivières non modifiées par l’homme.

Cette étude la plus récente sur les risques d’inondation et le statut socio-économique fait également écho à une recherche plus large qui a suggéré que ceux qui vivent dans des zones présentant un risque plus élevé de conditions météorologiques extrêmes causées par le changement climatique sont plus susceptibles d’avoir moins de ressources et d’être déjà marginalisés dans la société.

Une étude de 2021 a révélé que les Canadiens issus de familles racialisées et à faible revenu étaient touchés de manière disproportionnée par la chaleur torride par rapport aux quartiers plus riches et à prédominance blanche. Il a été noté que ceux qui sont déjà défavorisés par la société sont moins susceptibles de pouvoir déménager ou de payer des rénovations qui pourraient rendre leurs maisons plus fraîches, et que les quartiers les plus pauvres reçoivent souvent moins d’investissements de leurs villes en termes d’espaces verts et d’arbres. qui abaissent la chaleur globale.

Les chercheurs espèrent que cette nouvelle étude sur les risques d’inondation suscitera d’autres enquêtes.

« L’étude met l’accent sur la recherche du cadre méthodologique le plus approprié pour analyser les inégalités socio-économiques liées aux inondations au Canada », ont écrit les chercheurs.