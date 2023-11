Minor Hotels fera ses débuts à Paris avec l’ajout de trois hôtels

Le groupe lancera les propriétés sous ses marques NH Hotels et NH Collection.

Hôtels mineurs, propriétaire, exploitant et investisseur hôtelier international comptant plus de 540 hôtels dans 56 pays en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient, en Afrique, dans l’océan Indien, en Europe, en Amérique du Sud et en Amérique du Nord, annonce ses débuts dans la capitale française avec l’ajout prochain de trois hôtels quatre étoiles. Le groupe lancera trois hôtels NH au premier trimestre 2024, l’une des propriétés devant être rebaptisée Collection NH en 2025 suite à une rénovation.

Après un processus de sélection minutieux, la société propriétaire Swiss Life Asset Managers France a choisi Minor Hotels pour gérer les trois hôtels. L’ajout de ces propriétés fait partie des plans de croissance stratégique de Minor Hotels visant à se développer dans des villes clés d’Europe. Le groupe fera ses débuts à Paris avec le 207 touches NH Paris Gare de l’Est et la touche 103 NH Opéra Paris Faubourg. La troisième propriété avec 90 clés ouvrira dès NH Paris Champs-Élysées et sera ensuite lancé en 2025 sous le nom de NH Collection suite à une rénovation.

Ces trois hôtels, qui seront rénovés, offriront aux voyageurs 400 chambres pour profiter de la capitale française, ainsi qu’un restaurant et des bars pour profiter de la gastronomie locale. En plein cœur de la ville, les hôtels sont situés dans certains des quartiers les plus réputés pour le shopping, les restaurants et les visites touristiques, et à proximité des principaux sites touristiques tels que le Louvre, l’opéra national et les Champs-Elysées.

« Notre équipe recherche depuis un certain temps les bonnes opportunités sur ce marché clé, c’est pourquoi nous sommes heureux d’annoncer qu’en collaboration avec Swiss Life AM, Minor Hotels arrivera à Paris avec non pas un mais trois hôtels. Nous pensons qu’il s’agit d’une formidable opportunité de croissance avec deux de nos marques dans la deuxième ville la plus visitée au monde et siège des Jeux olympiques de 2024. » dit Dillip RajakarierPDG de Minor Hotels et PDG du groupe de la société mère Minor International.

« Nous sommes très heureux chez Swiss Life Asset Managers France de développer notre offre hôtelière avec un accord de gestion avec le célèbre groupe hôtelier international Minor Hotels et de soutenir son entrée à Paris, une puissance touristique majeure. Nous pensons que nos synergies créeront une nouvelle offre sous les marques NH Hotels et NH Collection et une valeur ajoutée pour nos clients », a commenté Johanna Capoaniresponsable de l’hôtellerie, Swiss Life Asset Managers France.

Les trois hôtels parisiens rejoindront le portefeuille actuel de Minor Hotels de six propriétés à la campagne situées à Marseille, Lyon, Toulouse et Nice. Hors de France, d’autres ouvertures récentes des marques NH incluent NH Collection Milan CityLife en Italie, NH Collection Francfort Tour Spin en Allemagne, NH Collection Maldives Havodda Resort et NH Collection Dubaï The Palm aux Émirats arabes unis, ce qui représente les débuts de la marque au Moyen-Orient. NH Hotels a récemment connu des ajouts en Italie, au Portugal et en Thaïlande avec le lancement cette année de NH Milano Corso Buenos Aires, NH Marina Portimão Resort et Hôtel NH Boat Lagoon Phuketcette dernière représentant le lancement de la marque en Asie. Les futures ouvertures comprennent NH Collection Helsinki Grand Hansa en Finlande, NH Collection Chiang Mai en Thaïlande et NH Collection Luang Prabang au Laos.