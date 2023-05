Minooka senior nommé étudiant du mois de mai au Rotary Club – Shaw Local

Minooka Community High School a reconnu la senior Audrey Gil comme l’élève du mois de mai du club Rotary Channahon-Minooka.

Gil maintient un 3.3 GPA et est au tableau d’honneur. Elle fait partie de l’équipe féminine de volley-ball et joue également au volley-ball de club au club de volley-ball Uno à Joliet. Elle est bénévole à Feed My Starving Children.

Gil fréquentera l’Aquinas College de Grand Rapids, dans le Michigan, pour se spécialiser en sciences de l’exercice et poursuivre sa carrière sportive.