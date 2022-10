Minooka s’appuie sur les courses de Joey Partridge, une défense difficile à gagner à Glenbard East – Shaw Local

LOMBARD – Les graines n’ont pas d’importance pour Minooka.

Les Indiens savaient qu’ils étaient un outsider sur papier en direction de Glenbard East lors du premier tour des séries éliminatoires de la classe 8A vendredi soir, mais cela n’a pas diminué une once de confiance.

Malgré une première mi-temps lente, les Indiens se sont fortement appuyés sur leur défense et ont mené un solide match de course vers une victoire de 16-14 sur Glenbard East.

Minooka (7-3) s’est fortement appuyé sur le porteur de ballon Joey Partridge, qui a porté le ballon 32 fois pour 130 verges dans la victoire.

“Joey a été notre chef de file [running back] toute l’année », a déclaré l’entraîneur de Minooka, Matt Harding. «Nous devons sans aucun doute nettoyer les choses, mais nous avons fait des jeux quand nous en avions besoin. Ces enfants sont venus ici et ont absolument cru. Nous avons fait les séries éliminatoires cinq années de suite et nous sommes connus pour aller loin une fois que nous sommes arrivés ici. Une victoire est une victoire et [Class 8A] le football n’est pas une blague.

Partridge faisait partie d’une solide première mi-temps statistique pour les Indiens. Mais après être entré deux fois dans la zone rouge et n’avoir vu aucun point en conséquence, Minooka savait qu’il devait capitaliser après la mi-temps s’il voulait que sa saison se poursuive pendant au moins une semaine.

Une position sur la ligne de but de Glenbard East, bourrant Partridge, avec 5:29 à jouer en première mi-temps, a gardé le match sans but. Pendant quelques secondes, c’est-à-dire.

Le jeu suivant, les Rams ont tâtonné le snap dans leur zone des buts et le quart-arrière Dillon Williams a été poussé hors de l’arrière de la zone des buts pour une sécurité. Minooka a pris cet avantage de 2-0 à la mi-temps.

“Notre défense l’a fait toute l’année”, a déclaré Partridge. “Nous avons eu besoin d’eux pour venir nous chercher à quelques reprises et même si cela ne vaut que deux points, cela nous a en quelque sorte fait avancer un peu.”

“Notre défensive est la meilleure partie de notre équipe”, a déclaré le quart-arrière de Minooka Gavin Dooley, qui a ajouté 78 verges au sol et un score au sol de son cru. “Nous avons toujours confiance qu’ils vont s’en sortir et ils nous ont encore une fois renfloués.”

Après avoir semblé en contrôle en seconde période après que Dooley ait trouvé le receveur large junior Kam Chigi pour un touché de 36 verges pour étendre l’avance à 9-0 au troisième quart, Glenbard East et le receveur hors concours Eric McClain ont répondu rapidement.

Un entraînement de quatre matchs qui n’a duré que 1:34 s’est terminé par une connexion Williams à McClain à 20 mètres pour réduire le déficit des Rams à deux. Dimitri Hritz a également retourné un échappé de 31 verges pour un touché pour donner aux Rams la fin de la vie avec 4:37 à faire pour répondre au tremplin de touché de Dooley.

Cependant, à la fin, Glenbard East (8-2) n’a pas pu surmonter 15 pénalités époustouflantes qui leur ont coûté 112 verges lors de la défaite de fin de saison. Efrein Ramirez a également eu une interception au quatrième quart pour les Indiens.

“Nous avons juste joué trop souvent derrière les chaînes ce soir”, a déclaré l’entraîneur de Glenbard East, John Walters. “Vous vous compliquez certainement la tâche pour gagner un match de football avec le nombre d’erreurs que nous avons commises ce soir. Je pensais que les enfants se sont battus dur, ont traversé beaucoup d’adversité ce soir, mais en fin de compte, c’est une équipe de football très bien entraînée là-bas et nous n’avons tout simplement pas pu établir les liens pour le faire ce soir.

Les Rams ont récupéré le ballon avec 2:41 à faire, traînant par deux, mais la défense de Minooka a obtenu un roulement rapide sur les bas pour l’envoyer dans un match de deuxième tour où ils accueilleront Palatine (9-1).