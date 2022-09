Minooka résiste au défi de Joliet West – Shaw Local

MINOOKA – Minooka et Joliet West sont entrés dans le crossover de la Southwest Prairie Conference vendredi soir à la recherche de leur première victoire après chaque ouverture de la saison par des adversaires très appréciés. Minooka a perdu par 37 points contre Bolingbrook et Joliet West a chuté de 22 contre le champion en titre de la classe 8A, Lockport.

Le match de vendredi ressemblait à un combat de poids lourds, les équipes échangeant des foin pendant la majeure partie de la nuit. À la fin, cependant, Minooka a réussi à empêcher la tentative de KO de dernière minute de Joliet West de se connecter, et les Indiens sont repartis avec une victoire 26-22.

Il ne fallut pas longtemps à Minooka pour prendre le dessus.

La défense des Indiens a forcé un botté de dégagement sur la possession d’ouverture du match et Donovan Anderson a renvoyé le coup de pied de 65 verges pour un touché. Le coup de pied supplémentaire était large et les Indiens menaient 6-0, avec 10:25 à faire au premier quart.

Joliet West a répondu lors de son prochain trajet. Les Tigers ont parcouru 87 verges en 12 jeux, couronnés par une passe de touché de 4 verges de Carl Bew à Ian Farrell. Plus tôt dans l’entraînement, les deux se sont connectés sur un gain de 26 verges. Le coup de pied a été bloqué et le match était à égalité à 6.

À la fin du premier quart, Minooka a pris le relais à 40 et a parcouru 60 verges en 10 jeux, le quart-arrière Gavin Dooley se faufilant à un mètre. Dooley a eu deux autres courses sur le lecteur qui ont totalisé 20 verges, et il s’est également connecté avec Carson Jacoby pour un gain de 15 verges. Le coup de pied était large et les Indiens ont pris une avance de 12-6 avec 10:35 jusqu’à la mi-temps.

Plus tard au deuxième quart, Joliet West a obtenu un achèvement de 62 verges de Bew à Parker Schwarting pour obtenir le premier et le but du Minooka 6. Après une pénalité de maintien, Bew a frappé un Schwarting grand ouvert à l’arrière de la zone des buts , puis a couru dans la conversion à deux points pour donner à Joliet West une avance de 14-12 avec 6:10 avant la mi-temps.

Joliet Ouest à Minooka Parker Schwarting (10) de Joliet West court après une courte réception lors d’un match de football universitaire entre Joliet West à Minooka. 2 septembre 2022 (Gary E Duncan Sr pour Shaw Local)

Minooka, cependant, a eu sa propre réponse, alors que DJ McIntosh a pris un transfert intérieur et a sprinté intact pour un touché de 82 verges. La passe de conversion a échoué et Minooka a mené 18-14.

West a de nouveau parcouru le terrain, atteignant le Minooka 3 avant que le secondeur indien Isaiah Dupree n’intercepte une passe dans la zone des buts et ne la renvoie au 18. Les Indiens ont manqué le temps et ont pris l’avantage 18-14 à la mi-temps.

Les Tigers ont obtenu une passe de touché de 50 verges de Bew à Marion Starks avec 8:28 à jouer au troisième quart, et Bew a frappé Schwarting avec la conversion de deux points pour prendre une avance de 22-18. Minooka a obtenu une course de 8 verges de Braeden Anderson, qui a également ajouté la course de conversion de deux points, pour donner aux Indiens une avance de 26-22, qu’ils ont prise au quatrième quart.

“Je suis très encouragé par la façon dont nos gars ont joué”, a déclaré l’entraîneur de l’Ouest, Dan Tito. “J’ai beaucoup de chance d’avoir entraîné les juniors et les seniors depuis qu’ils étaient étudiants de première année, donc je sais quel genre de cœur ils ont. Ils l’ont montré ce soir. Ils n’ont jamais abandonné et ils ont répondu quand Minooka a marqué.

« En tant qu’entraîneurs, il y a certaines choses que nous devons régler, mais nous avons confiance en nos gars. Ils nous ont beaucoup montré au cours des deux premières semaines.

Anderson a terminé le match avec 41 verges en huit courses, toutes en seconde période. Joey Partridge a récolté 63 verges au sol en 13 tentatives, tandis que Dooley a porté 10 fois pour 52 verges.

Bien qu’il n’y ait pas eu de but dans le quatrième quart-temps, l’excitation n’a pas manqué.

Au début du quart, Joliet West a pénétré dans le territoire de Minooka et Bew (18 sur 31, 301 verges) a frappé Schwarting pour un gain de 14 verges aux 4e et 9e pour atteindre les 14 des Indiens. Dante Morrow (12 courses, 41 verges ) a ensuite percé le milieu pour un gain de 10 verges au Minooka 4. Morrow a été arrêté pour une perte de 3 verges avant que trois incomplètements consécutifs ne donnent à Minooka le ballon à son propre 7.

Joliet Ouest à Minooka Carl Bew (1) de Joliet West court sur un gardien lors d’un match de football universitaire entre Joliet West à Minooka. 2 septembre 2022 (Gary E Duncan Sr pour Shaw Local)

Les Indiens ont commencé à mâcher le métrage et le chronomètre avec leur jeu de course, alors que Dooley a ramassé trois premiers essais avec ses jambes. Un gain de 19 verges par Partridge a mis le ballon sur les 26 des Tigers. Au deuxième essai, Dooley a fait une passe d’écran à Anderson, qui a gagné du terrain mais a tâtonné lorsqu’il a été touché. Carl Bartolo de West a récupéré l’échappé et les Tigers avaient le ballon à 10 avec 1:39 à jouer.

Bew a frappé Morrow pour un gain de 13 verges pour ouvrir le lecteur et, après deux inachèvements, la paire s’est accrochée pour un autre gain de 13 verges. Une passe de 10 verges à Starks et un achèvement de 20 verges à Schwarting (six attrapés, 133 verges) ont remis le ballon au Minooka 44. Les Tigers ont affronté les 4e et 9 du 43 avec 15,1 secondes à jouer, et Bew s’est précipité pour 12 verges et un premier essai avec 5 secondes à jouer. Sa passe vers la zone des buts est allée un peu trop loin et le temps s’est écoulé.

“Joliet West nous joue toujours dur”, a déclaré l’entraîneur de Minooka Matt Harding. «Ils ont beaucoup de nouveau jus là-bas. Vous pourriez voir une attitude différente. L’entraîneur Tito a fait du bon travail.

«Nous avons obtenu le gros retour de botté de dégagement tôt, mais ensuite ils nous ont en quelque sorte frappé dans la bouche et ont marqué tout de suite. Braeden Anderson est l’un des gars les plus rapides de l’équipe. Nous aimons épuiser un peu les équipes avec Joey Partridge, puis faire venir Braeden pour changer de rythme. Nous devons nettoyer certaines choses, et nous allons nous mettre au travail là-dessus.