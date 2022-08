Minooka espère une saison “spéciale”, une autre course en séries éliminatoires – Shaw Local

MINOOKA – Pendant de nombreuses années, la question entourant le programme de football de Minooka était généralement : « Les Indiens feront-ils les séries éliminatoires ?

Au cours de la dernière décennie, c’était une fatalité. La question que l’entraîneur de Minooka Matt Harding et son équipe se posent maintenant est : « Jusqu’où pouvons-nous aller en séries éliminatoires ?

C’est une petite différence, mais cela signifie beaucoup.

“L’attente est de faire les séries éliminatoires”, a déclaré Harding. “Maintenant, nous voulons voir jusqu’où nous pouvons aller une fois là-bas.”

Les Indiens ont une séquence de quatre ans d’apparitions en séries éliminatoires, ce qui est la troisième série de ce genre dans l’histoire de l’école. Ils n’ont jamais fait les séries éliminatoires cinq années de suite.

Ils comptent changer cela cette saison.

“C’est un bon groupe que nous avons”, a déclaré le joueur de ligne offensive partant de troisième année Ryan Susnar. « Nous partons pour un [Southwest Prairie Conference West] titre, puis voir jusqu’où nous pouvons avancer dans les séries éliminatoires.

“Mon frère faisait partie de l’équipe de 2019 qui a fait 9-0 en saison régulière et a atteint les quarts de finale. Je dois regarder ça, donc le football est dans mon sang. Jouer avec le groupe de gars que nous avons cette année, j’ai l’impression que ça peut être quelque chose de spécial.

Susnar de 6 pieds 2 pouces et 260 livres est l’un des trois joueurs de ligne offensifs de retour pour les Indiens, avec Carter Gessner (6-2, 260) et Jeremy Marrero (6-2, 275). Ils ouvriront la voie au porteur de ballon Joey Partridges, qui a raté sept matchs la saison dernière en raison d’une fracture de la clavicule, et assureront la protection du quart-arrière de retour Gavin Dooley. Les principales cibles de Dooley sont Connor Christensen, Donovan Anderson et DJ McIntosh.

“Gavin a l’air vraiment bien”, a déclaré Harding. « L’infraction a vraiment cliqué jusqu’à présent. Nous avons plus de gars qui reviennent en attaque (six) qu’en défense (quatre), donc l’attaque est un peu en avance sur la défense en ce moment. C’est bien, cependant, car affronter l’attaque tous les jours ne fera qu’améliorer notre défense.

Trois des partants défensifs de retour sont des secondeurs, avec le senior Isaiah Dupree (6-2, 205) en tête. Les secondeurs Cadyen Garcia (6-1, 185) et Alex Vaughn (5-11, 190) sont également de retour. Marrero verra également le temps comme un garde-nez de retour pour les Indiens.

“Nous sommes prêts à partir”, a déclaré Dupree. « La classe junior a obtenu une fiche de 8-1 en deuxième année, alors ils ont beaucoup de talent qui arrivent. C’est bien d’avoir trois de nos quatre secondeurs qui reviennent aussi.

« L’objectif de l’équipe est de gagner la conférence et d’obtenir un ou deux matchs à domicile en séries éliminatoires. Nous cherchons définitivement à être une tête de série élevée dans les séries éliminatoires. La bonne chose à propos de la pratique en commençant pour de vrai, c’est que nous sommes tous ensemble. Nous pouvons commencer à créer des liens en équipe et avoir une idée de ce que chacun peut faire lorsque nous sommes tous sur le terrain.

Minooka aura immédiatement la chance de découvrir exactement à quel point ils sont bons, alors que l’ouverture de la saison les oppose au pouvoir éternel de Bolingbrook. Ils jouent ensuite des croisements SPC contre Joliet West, Plainfield Central – qui était 8-2 la saison dernière – et Romeoville avant de terminer avec le calendrier SPC West.

“Nous aurons un test la première semaine, c’est sûr”, a déclaré Harding. « Joliet West a un nouvel entraîneur, donc ils auront de l’evergy, et Plainfield Central a connu une bonne année l’an dernier. Et dans les matchs de notre côté de la conférence, il y a de grosses collisions. C’est une conférence physique, et nous voulons la traverser en bonne santé. Nous serons testés au combat lorsque les séries éliminatoires arriveront, ce qui est bien car dans les séries éliminatoires 8A, il n’y a pas de matchs faciles.

« C’est bien qu’une bonne partie de notre ligne offensive revienne. Susnar et Gessner sont titulaires depuis trois ans, et cela fait une grande différence. Cette année COVID, ils ont pu s’adapter au jeu universitaire, et maintenant ils ont une autre année à leur actif.

« Les attentes sont élevées. Avec le calendrier chargé que nous avons, cela nous préparera certainement pour les séries éliminatoires. L’année dernière, nous étions 5-4, mais nous avons pu entrer dans York, qui était 8-1, et en sortir avec une victoire. C’est parce que les matchs que nous avons disputés pendant la saison régulière nous ont préparés.