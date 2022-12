Minooka Community High School annonce les boursiers de l’État de l’Illinois – Shaw Local

MINOOKA – Le directeur du lycée communautaire de Minooka, Jamie Soliman, est heureux d’annoncer que 72 étudiants seniors de la promotion 2023 ont été reconnus comme boursiers de l’État de l’Illinois 2023-2024 par la Commission d’aide aux étudiants de l’Illinois (ISAC), l’agence d’État qui s’est engagée à aider à rendre l’université accessible et abordable pour les familles de l’Illinois. L’ISAC décerne chaque année cette distinction prestigieuse aux meilleurs élèves du secondaire de l’Illinois.

Les boursiers de l’État de l’Illinois possèdent un fort potentiel académique et sont choisis en fonction d’une combinaison de résultats exemplaires aux tests ACT ou SAT et d’un classement de classe au sixième semestre et sont reconnus pour leurs résultats scolaires exceptionnels. Les boursiers de l’État se classent dans environ les dix pour cent des lycéens les mieux classés, représentant 690 lycées à travers l’État.

“Être nommé Illinois State Scholar est l’un des meilleurs honneurs académiques qu’un étudiant puisse mériter”, a déclaré Soliman. « Ces étudiants ont clairement démontré un dévouement à l’excellence académique. Le MCHS est fier d’eux et est pleinement convaincu qu’ils poursuivront leur dévouement à cette excellence alors qu’ils commenceront leur carrière universitaire à l’automne.

Les élèves suivants du Minooka Community High School ont été nommés boursiers de l’État de l’Illinois 2023-2024 : Payton Anderson, Victoria Andreano, Max Balkema, Joseph Barloga, Ellie Bartuch, Mabel Benig, Jenna Bihler, Katelyn Bucciarelli, Zachary Casagrande, Caydence Cooper, Joseph Davis, Serenity Delgado, Lauren English, Angelina Evans, Nicholas Figarelli, Ryan Forneris, Holly Foskett, Aidan Fritzler, Caleb Getz, Raymond Glad, Sydney Gorak, Angelina Gutierrez, Kara Haake, Anthony Heald, Melanie Howard, Aubrie Hromadka, Jack Hu, Thomas Isdonas, Sarah Jayko, Thomas Johannessen, Heather Juskiewicz, Maisy Kaplan, Rachel Karceski, Maddyn Kellinger, Colin Kennedy, Gabrielle Kics, Ethan Kimbarovsky, Zachary Knaub, Daniel Koons, Moira Kozlowski, Ryan Kuchar, Alexander Kunkle, Nathaniel Kwiatkowski, Paige Lanoue, Kaitlyn, Morgan Loeffel, Kylie Loomis, Ryan Loychik, Trenton Marski, Nicholas Martin, Gianni Mauro, Gabriella McCollom, Huxley McCulloch, Joseph McIlheran, Giana-Marie Milazzo, Kelby Monk, Jalici a Morales, Mikayla Morrison, Zachary Nordan, Nicholas Oleksyn, Benjamin Paugys, Nicholas Paugys, Kylee Polly, Melle Slager, Ashlyn Smith, Breana Smith, Hailey Taylor, Andrew Undesser, Ann Ward, Oliver Wolcott, Joseph Wunar et Nolan Zurawski.

Bien que cette reconnaissance distinguée soit un prix non monétaire, les récipiendaires recevront une lettre de félicitations et un certificat de réussite de l’ISAC. De plus, les lauréats peuvent télécharger un badge officiel du programme d’études de l’État de l’Illinois à afficher sur leurs profils en ligne et leurs plateformes de médias sociaux, et le partager avec leurs conseillers d’école secondaire, leurs candidatures et bourses d’études, leurs employeurs, les membres de leur famille et autres. De plus, les étudiants sont priés de remplir la demande gratuite d’aide fédérale aux étudiants (FAFSA) dès que possible après le 1er janvier 2023. La FAFSA détermine l’admissibilité aux aides fédérales et étatiques. Les étudiants peuvent visiter le site Web de l’ISAC et en particulier le portail étudiant de l’ISAC pour obtenir des outils et des ressources gratuits pour rechercher des collèges et des bourses, explorer des carrières, trouver des stages et des emplois d’été, ainsi que des informations sur la façon de contacter l’ISACorps, un groupe d’universités récentes. diplômés qui sont formés pour servir de mentors proches. Un nouveau programme, appelé First Generation Scholars Network, offre un soutien et une assistance aux étudiants en transition vers et dans leur première année d’université qui seront les premiers de leur famille à obtenir un diplôme.