Minnie Mouse porte désormais un tailleur-pantalon au lieu d’une robe provoquant la fureur de Candace Owens

MINNIE Mouse abandonne sa robe classique à pois rouges et blancs ce printemps pour la première fois de l’histoire et l’échange contre un nouveau tailleur-pantalon.

L’échange de vêtements a cependant suscité l’indignation de voix conservatrices telles que Candace Owens, qui a qualifié le changement de détruisant les « tissus de notre société ».

Minnie Mouse a un nouveau tailleur bleu

Elle est connue pour sa robe rouge à pois Crédit : Disney

Le nouveau look de Minnie a été créé par la célèbre créatrice de mode Stella McCartney et fera ses débuts à Disneyland Paris à l’occasion de son 30e anniversaire plus tard cette année.

Il comportera toujours son nœud classique mais en bleu et noir, aux côtés d’un blazer bleu et d’un pantalon à pois noirs.

Ses talons jaunes ont également été remplacés par des escarpins noirs.

« Cette nouvelle version de ses pois emblématiques fait de Minnie Mouse un symbole de progrès pour une nouvelle génération », a déclaré McCartney à propos du nouveau look du personnage emblématique.

La créatrice a déclaré qu’elle était « ravie de travailler avec la seule, la seule, l’emblématique Minnie Mouse » qui « a toujours eu une place spéciale dans mon cœur ».

« Ce que j’aime chez Minnie, c’est le fait qu’elle incarne le bonheur, l’expression de soi, l’authenticité et qu’elle inspire les gens de tous âges à travers le monde. De plus, elle a un style tellement génial ! » McCartney, 50 ans, a poursuivi dans un communiqué annonçant le changement.

« Je voulais que Minnie porte son tout premier tailleur-pantalon à Disneyland Paris, alors j’ai conçu l’un de mes costumes emblématiques – un smoking bleu – en utilisant des tissus issus de sources responsables. »

« Elle le portera en l’honneur du Mois de l’histoire des femmes, en mars 2022.

« J’ai hâte que vous voyiez ce nouveau look au Parc Walt Disney Studios ! »

Mickey Mouse arborera également un nouveau look pour le grand anniversaire à Paris.

Des vidéos le montrent portant un costume réfléchissant, lavande pastel et argent alors qu’il se promenait dans Main Street à Disneyland.

Et Minnie aura un deuxième changement de costume en une robe rose réfléchissante et un arc.

« LE VRAI PROBLÈME »

Pourtant, Owens n’était pas satisfait du changement, qui intervient après un débat sur la décision de donner aux personnages de M&Ms une cure de jouvence pour les rendre plus inclusifs.

La métamorphose du M&M vert, en particulier, a suscité la controverse lorsqu’elle a été transformée de bottes blanches et de longs cils en une paire de baskets plates.

« Je suis tellement content qu’ils fassent ça », a déclaré Owens sarcastiquement lors d’un segment sur Fox News mercredi.

« Permettez-moi de vous dire, Jesse, cela revient à ce qu’ils ont fait avec les M&M’s et maintenant ils la rendent plus masculine, je suis content qu’ils voient que cela devait être résolu.

« Nous avons tous été traumatisés quand nous avons vu Minnie Mouse et elle ressemblait à une femme alors que nous grandissions », a plaisanté Owens.

Elle a ajouté que le changement détournerait les Américains de questions plus importantes.

« C’est pourquoi les gens ne prennent pas ces gens au sérieux, ils prennent toutes ces choses, par lesquelles personne n’a été offensé et sentent qu’ils doivent s’en débarrasser et les détruire », a déclaré le brandon conservateur à l’animateur Jesse Watters.

« [This is] parce qu’ils s’ennuient, ils s’ennuient absolument, ils essaient de détruire les tissus de notre société en prétendant qu’il y a des problèmes.

« C’est pour que tout le monde regarde ici, regarde Minnie Mouse, ne regarde pas l’inflation, Jesse. Regarde Minnie Mouse, le monde va de l’avant parce que nous l’avons en tailleur-pantalon », a poursuivi Owens.

« Peu importe que vous ne puissiez rien acheter à l’épicerie et que vous ne puissiez acheter un morceau de bacon que si vous avez trente dollars en poche, au moins nous nous attaquons au vrai problème qui est Minnie Mouse. »

Minnie Mouse présentera son nouveau look à Paris en mars pour une période temporaire.

Mickey et Minnie vont faire peau neuve pour le 30e anniversaire de Disneyland Paris Crédit : Document – Getty

Les personnages de Disney, y compris Mini Mouse, présentent la mode pour le 30e anniversaire de Disneyland