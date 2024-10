Minnesota Wild vs Tampa Bay Lightning Prédiction, choix de la LNH du 24/10/2024, meilleurs paris et cotes

Jeu: Wild du Minnesota contre Lightning de Tampa Bay

Date: Jeudi 24 octobre 2024

Emplacement: Amalie Arena à Tampa, Floride

TV: WXPX-TV

Amalie Arena est l’endroit où le Lightning de Tampa Bay (4-2-0) affrontera le Wild du Minnesota (4-0-2), jeudi.

Le Wild du Minnesota abordera son prochain match en pleine forme après avoir remporté une victoire de 5-1 contre les Panthers lors de sa sortie précédente. Le Minnesota a récolté 2 minutes de pénalité dans ce match. De plus, ils ont eu 2 opportunités en avantage numérique et ont réussi à marquer 1 but. Le Wild a réalisé une bonne sortie offensive dans cette victoire. Dans le jeu, ils ont converti 5 des 22 tirs sur lesquels ils cherchaient à marquer.

En termes de prouesses en matière de buts, le Wild du Minnesota a marqué 20 buts (18e de la ligue) cette saison et en a accordé 11. Pour l’année, ils ont enregistré 10 points et leur pourcentage de points est de 0,833. Le Minnesota a compilé 18 occasions en avantage numérique et a marqué 6 buts lors de ces tentatives, ce qui lui a valu un taux de 33,33 %. Tout en jouant à forces égales, le Wild a accordé 8 buts tout en en marquant 14. Minnesota a tenté 174 tirs et possède un pourcentage de tirs de 11,5%. Jusqu’à présent, le Wild a réalisé 179 tirs contre lui et a un pourcentage d’arrêts de 0,939. Les adversaires du Wild du Minnesota ont totalisé 12 essais en avantage numérique (30e de la ligue) et ont marqué 3 buts lors de ces occasions.

Le joueur qui protège le but dans ce match est Marc-André Fleury. Au cours de sa carrière, Fleury a enregistré 475 départs de qualité et son taux de départs de qualité est de 0,549. Son pourcentage d’arrêts est de 0,912 pour ses 59 343 minutes devant le filet. Fleury a réussi 29 185 tirs contre lui et a enregistré 26 616 arrêts. Les adversaires ont inscrit 2 569 buts contre Fleury au cours de sa carrière professionnelle et son taux de buts alloués est de 2,60. Il a compilé une note globale de 561-330-97 et il a débuté en 865 matchs. Fleury a joué sur la glace pendant 1 026 matchs au cours de sa carrière dans la LNH.

Lors de leur dernière sortie, Tampa Bay a affronté les Devils dans un match où le Lightning a remporté une victoire par la marque de 8-5. Ils ont eu 2 tentatives en avantage numérique dans ce match et ont marqué 2 de ces occasions. Le Lightning a inscrit 8 buts sur les 37 tirs au but qu’il a poursuivis.

Le Lightning a inscrit 21 buts à force égale et 5 buts (12e de la ligue) tout en ayant plus d’hommes sur la glace. Tampa Bay a décoché 175 tirs (24e de la ligue) et a obtenu un pourcentage de tirs de 14,86 %, tout en accordant 165 tirs à l’opposition. Au cours de la saison, le Lightning de Tampa Bay a inscrit un total de 26 buts, 8 points, en plus d’un pourcentage de points de 0,667. Ils ont permis de marquer 20 buts sur une combinaison de 13 buts à force égale et de 7 buts alors qu’ils étaient en désavantage numérique. Ils ont un total de 24 occasions en avantage numérique et ont obtenu un taux d’avantages numériques de 20,83 %. Ils ont accumulé un taux d’infériorité numérique de 68,18 % sur les 22 occasions de supériorité numérique de leur adversaire, et leur pourcentage d’arrêts s’élève à 87,9 %.

De l’autre côté de la glace, vous verrez Andrei Vasilevskiy devant le filet. Son opposition compte en moyenne 2,57 buts par match et il a inscrit 1 213 buts au total. Le pourcentage de départs de qualité de Vasilevskiy s’élève à 56,6 % et il compte 267 missions de départ de qualité au cours de sa carrière dans la LNH. Il a pris le départ dans 472 compétitions et a joué un total de 28 315 minutes. Vasilevskiy a une fiche à vie de 296-145-30 et est devant le filet depuis 482 matchs. Il totalise 13 293 arrêts sur 14 506 tirs tentés, ce qui lui donne un taux de 0,916.

