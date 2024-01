Minnesota vs Iowa Wrestling Dual 2024 : mises à jour en direct d’Iowa City

Quoi : #12 Minnesota (5-0) contre #2 Iowa (6-0)

Où : Iowa City, Iowa (Carver-Hawkeye Arena)

Quand : lundi 15 janvier 2024, à 19h CST

Comment regarder : Réseau Big Ten

L’Iowa vient de remporter une victoire de 22-10 contre le Nebraska vendredi, où les Hawkeyes ont remporté sept des 10 matchs. Ben Kueter, qui faisait partie de l’équipe de football de l’Iowa à l’automne, est sur la liste mais n’a pas concouru cette saison. Verrons-nous le véritable phénomène de première année contre le Minnesota ? Le véritable étudiant de première année Gable Arnold fera-t-il une autre apparition dans l’alignement ? Ces questions trouveront une réponse à Iowa City.

Les Golden Gophers sont parfaits cette année mais font face à leur test le plus difficile contre les Hawkeyes. Patrick McKee a une fiche de 4-1 contre Drake Ayala mais Ayala a remporté sa première victoire lors du Soldier Salute. Une victoire de McKee est cruciale pour que le Minnesota puisse suivre le rythme.

Compositions probables

125 : #9 Drake Ayala (Iowa) décision #20 Patrick McKee (Minnesota), 8-5

Première période : Ayala tente une glissade dès la première minute mais toujours pas de score. McKee a marqué sur un doublé à 27 secondes de la fin de la période et Ayala s’est échappé à 13 secondes de la fin pour prendre une avance de 3-1.

Deuxième période : Ayala choisit le bas et s’engage dans une course difficile et dépasse une minute de temps de conduite à la moitié de la période. Ayala s’échappe avec 38 secondes à jouer. Ayala frappe un simple, passe à un double et marque à 11 secondes de la fin pour une avance de 5-3 à la fin de la période.

Troisième période : McKee choisit le bas et s’échappe mais Ayala marque sur un simple et couvre les deux chevilles pour un retrait mais McKee s’échappe. Ayala mène 8-5. Le temps de conduite est inférieur à une minute pour McKee. Calez-vous sur Ayala avec 13 secondes à jouer. McKee pousse mais ne parvient pas à marquer. Ayala gagne, 8-5.

Iowa 3, Minnesota 0

133 : #23 Tyler Wells (Minnesota) décision Kale Petersen (Iowa), 6-3

Première période : reprise à la cheville d’un tir de Peterson pour un retrait de Wells suivi d’une évasion de Petersen. Wells mène, 3-1.

Deuxième période : Wells choisit le fond et Petersen travaille dur pour atteindre les points de chute proches. Petersen prend le temps de conduite avec plus d’une minute alors qu’il reste 46 secondes à jouer dans la période. Petersen termine la période en tête avec 1:46 de conduite après un trajet complet.

Troisième période : Petersen décroche et s’échappe avec 1:37 à jouer. Wells mène, 3-2. Wells frappe un simple, passe à l’autre jambe et marque avec 1:10 à jouer. Bien appelé pour avoir décroché mais détient une avance de 6-2. Un défi du banc de l’Iowa mais l’appel tient. Pas de changement. Wells obtient un temps de conduite inférieur à une minute mais Petersen s’échappe pour prendre une avance de 6-3 en faveur de Wells. Je cale sur Wells à cinq secondes de la fin, mais ça n’a pas d’importance. Wells gagne, 6-3.

Iowa 3, Minnesota 3

141 : Décision n°1 à Real Woods (Iowa) #21 Vance VomBaur (Minnesota), 5-2

Première période : Woods frappe un entrejambe haut et sort sur le côté droit avec 1:08 écoulée pour une avance de 3-0. Woods obtient une minute de temps de conduite avec 53 secondes restantes. VomBaur s’échappe à 18 secondes de la fin et tire mais ne marque pas. Woods mène, 3-1.

Deuxième période : Woods décroche et s’échappe en huit secondes pour prendre une avance de 4-1. Aucun score pour le reste de la période.

Troisième période : VonBaur décroche. Évadez-vous pour la victoire de VomBaur 1:44 restant. Woods a réussi un tir suivi d’une longue mêlée qui a duré 1 min 40 s, mais aucun score. Woods gagne 5-2 après le calcul d’un point de temps de conduite.

Iowa 6, Minnesota 3

149 : #14 Décision de Caleb Rathjen (Iowa) Drew Roberts (Minnesota), 7-3

Première période : tentative d’entrejambe haute de Rathjen et accroche la jambe pour un retrait avec 1 :22 à jouer suivi d’une évasion 14 secondes plus tard. Rathjen mène 3-1 à la fin du premier.

Deuxième période : Rathjen décroche et s’échappe en 28 secondes pour mener 4-1. Rathjen frappe un simple sur le côté gauche et sort par la porte arrière, mais le temps s’écoule sans score. Rathjen mène toujours, 4-1.

Troisième période : Roberts décroche et s’échappe en huit secondes. Rathjen mène 4-2. Ratjen frappe un simple et passe à un double pour un retrait avec 1:10 à jouer. Roberts s’échappe 15 secondes plus tard. Rathjen mène, 7-3. Aucun score pour le reste de la période. Rathjen gagne, 7-3.

Iowa 9, Minnesota 3

157 : #18 Michael Blockhus (Minnesota) décision #2 Jared Franek (Iowa), 5-4

Première période : Directement sur un double de Franek et marque avec 1 :20 à jouer. Blockhus marque à une minute de la fin mais Franek mène toujours, 3-1. Blockhus tire mais une impasse est annoncée.

Deuxième période : Franek se relève et se relève pour s’échapper avec 1:24 à jouer pour une avance de 4-1. Aucun score pour le reste de la période.

Troisième période : Blockhus récupère et s’échappe en cinq secondes pour réduire l’avance de moitié. Directement sur un double par Franek et passe à un simple mais une impasse est finalement annoncée. Double par Blockhus avec 20 secondes à jouer pour une avance de 5-4 et sort pour une victoire.

Iowa 9, Minnesota 6

165 : #7 Décision de Michael Caliendo (Iowa) Blaine Brenner (Minnesota), 5-1

Première période : Balayage simple par Brenner mais Caliendo boite et arrive à égalité à deux contre un mais Brenner sort et réinitialise avec 1:30 à jouer. Aucun score pour le reste de la période.

Deuxième période : Caliendo décroche et sort au bout de huit secondes pour une avance de 1-0. Réattaque de Caliendo et il marque finalement pour une avance de 5-0 suite à une violation technique pour mains au visage contre Brenner. Caliendo traverse la période pour conserver son avance de 5-0.

Troisième période : Brenner décroche et s’échappe en huit secondes. Caliendo mène 5-1. Calage contre Brenner à 26 secondes de la fin. Aucun score. Caliendo gagne, 5-1.

Iowa 12, Minnesota 6

174 : Sam Skillings contre Patrick Kennedy (Iowa)

Première période : simple bas de Skilings et sort par la porte arrière mais Kennedy tient la jambe et potentiellement dangereux suivi avec 1:52 à jouer. Single par Skillings suivi d’une autre bousculade qui finit par se retrouver dans une impasse. Kennedy contrecarre une attaque de Skillings et marque un retrait à 24 secondes de la fin. Tentative de roll-through et Kennedy obtient deux quasi-chutes pour une avance de 5-0.

Deuxième période : Kennedy décroche et s’échappe en huit secondes pour prendre une avance de 6-0. Une réattaque de Kennedy ajoute un deuxième retrait et une avance de 9-0.

184 : #10 Isaiah Salazar (Minnesota) contre Aiden Riggins (Iowa)

197 : #26 Garrett Joles (Minnesota) contre #25 Zach Glazier (Iowa)

285 : #29 Bennett Tabor (Minnesota) contre Bradley Hill (Iowa)