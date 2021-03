Minnesota United signe un contrat avec Patrick Weah

Patrick Weah, le cousin de l’international américain Timothy Weah, a rejoint le Minnesota United FC dans le cadre d’un accord local, a annoncé jeudi le club de la MLS.

Weah, 17 ans, a signé un contrat de quatre ans qui comprend une option de club pour une cinquième année.

« C’est un autre chapitre en nous montrant que nous sommes attachés au développement des jeunes », a déclaré le manager de United, Adrian Heath, dans un communiqué du club. « Comme je l’ai dit l’année dernière lorsque nous avons signé Fred [Emmings], s’il y avait plus d’enfants que nous pensions prêts à franchir le pas, nous l’aurions fait. Patrick [Weah] est un autre de ces enfants.

« Il a beaucoup de talent brut et naturel. Nous devons exploiter cela au cours des prochaines années, puis essayer de lui apprendre le genre de nuances du jeu, à cause de toute la physicalité du jeu. Et les bases, il a en quantité. »

#MNUFC signe en avant en tant que joueur local. pic.twitter.com/WRFu6PAGBY – Minnesota United FC (@MNUFC) 4 mars 2021

Weah, qui est le neveu de l’ancien joueur mondial de l’année George Weah, rejoint Juan Agudelo, Jukka Raitala et Wil Trapp parmi ceux qui signeront pour le club cette intersaison.

« Nous sommes ravis qu’il ait décidé de se joindre à nous », a déclaré Heath. «C’est le début de beaucoup de travail acharné pour lui, mais nous avons le sentiment qu’il a beaucoup d’attributs bruts pour passer à l’étape suivante. Pouvons-nous continuer maintenant, pouvons-nous continuellement amener un ou deux joueurs du système ci-dessous, à continuez à les promouvoir dans la première équipe de l’équipe? Ça doit être le but. «