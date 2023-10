Minnesota United se sépare de l’entraîneur Heath et du réalisateur Watson

Minnesota United a licencié son manager Adrian Heath et son directeur technique Mark Watson, a-t-on annoncé vendredi.

L’Athlétisme fut le premier à annoncer la nouvelle. L’entraîneur adjoint Sean McAuley dirigera les Loons pour les deux derniers matchs de la saison régulière.

« Nous sommes reconnaissants envers Adrian pour son dévouement envers notre club et pour tout ce que nous avons accompli au cours des sept dernières saisons », a déclaré Shari Ballard, PDG de la franchise, dans un communiqué. déclaration du club.

« Cela a été une décision difficile, mais nous pensons que le moment est venu d’aller dans une nouvelle direction.

« Chaque fois qu’un club décide de procéder à un changement d’entraîneur, il y a une tendance à se concentrer uniquement sur la fin du mandat de cet entraîneur ; cependant, la fin du mandat d’Adrian au MNUFC ne devrait pas diminuer ses contributions significatives à notre club.

Minnesota United n’a remporté que neuf de ses 32 matchs en MLS cette saison sous la direction d’Adrian Heath. Photo de Lyndsay Radnedge/ISI Photos/Getty Images

« Sa passion et son travail acharné ont eu un impact énorme, et nous le remercions pour tout ce qu’il a fait pour le MNUFC et pour notre communauté. »

Heath, 62 ans, avait été le seul manager du club au cours de ses sept saisons d’existence, compilant un record de saison régulière de 81-91-51. Le club a participé aux séries éliminatoires au cours de chacune des cinq dernières saisons, allant jusqu’aux demi-finales de conférence en 2020. Cependant, le Minnesota risque de rater les séries éliminatoires pour la première fois depuis la saison 2018.

Les Loons occupent la 12e place dans la Conférence Ouest qui compte 14 équipes, à trois points de la neuvième et dernière place en séries éliminatoires.

Heath avait déjà dirigé Orlando City, d’abord lorsque l’équipe était en USL Pro – à l’époque le troisième niveau du football professionnel aux États-Unis – et plus tard pendant une partie de deux saisons lorsque l’équipe est passée en MLS. Son bilan avec les Lions en MLS était de 26-31-21.

En tant que joueur, Heath a fait plus de 700 apparitions professionnelles en Angleterre, notamment avec Everton où il a fait partie de deux équipes remportant le titre de champion dans l’élite anglaise, ainsi qu’une FA Cup en 1984.

Watson, 53 ans, était aux côtés de Heath depuis 2014, lorsqu’il était assistant à Orlando City. Il a occupé un rôle similaire au Minnesota avant d’assumer le rôle de directeur technique en 2019.

Il a été manager des Earthquakes de San Jose pendant deux saisons à partir de 2013. En tant que joueur, il a disputé 78 matchs avec le Canada et a fait partie de l’équipe qui a remporté la Gold Cup de la Concacaf en 2000.