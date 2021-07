Minnesota United FC vs Seattle Sounders FC – Rapport de match de football – 18 juillet 2021

Robin Lod a marqué à la 81e minute pour donner au Minnesota United FC sa toute première victoire en Major League Soccer contre les Sounders FC de Seattle, 1-0, dimanche après-midi à Saint Paul, Minn.

Lod, laissé seul au deuxième poteau, a tapé dans la passe de Niko Hansen avec son pied gauche devant le gardien de Seattle Stefan Cleveland pour son troisième but de la saison. Ce n’était que le neuvième but de la saison accordé cette saison par les Sounders, le moins en MLS. Cleveland a également été crédité d’un arrêt.

Tyler Miller a terminé avec trois arrêts pour les Loons (5-5-3, 18 points), qui n’avaient réussi qu’un seul match nul lors de huit rencontres précédentes avec les Sounders depuis leur arrivée dans la ligue en 2017.

Il s’agissait de la première défaite de la saison pour Seattle, leader de la Conférence de l’Ouest (8-1-5, 29 points), mettant fin à sa séquence de points d’ouverture de la saison record en MLS à 13 matchs.

Les Sounders avaient établi le record d’invincibilité établi à l’origine par le LA Galaxy lors de la saison inaugurale de la ligue en 1996 et égalé trois autres fois avant d’être battu par Seattle. La dernière défaite des Sounders est survenue lors de la Coupe MLS 2020 contre le Columbus Crew le 12 décembre.

Le Minnesota a dominé la possession au cours des 25 premières minutes, mais n’a réussi à engranger aucun tir au but grâce à une défense de Seattle regroupée qui a bloqué plusieurs tentatives de tir dans la surface. Les meilleurs essais des Loons ont eu lieu à la 30e minute lorsqu’Emanuel Reynoso a tenté un coup franc de 26 mètres qui passait juste au-dessus du but, et une tête de Bakaye Dibassy sur le bord gauche de la surface de six mètres sur un corner qui est allé loin du poteau éloigné.

Miller, quant à lui, a dû effectuer trois arrêts clés en première mi-temps, dont deux sur le co-leader des buteurs de la MLS Raul Ruidiaz, le second un arrêt plongeant sur un tir du pied droit du milieu de la surface.

Seattle a failli marquer à la 47e minute sur son premier coup de pied de coin du match, mais le tir de Joao Paulo du milieu de la surface a été repoussé du poteau droit par l’attaquant des Loons Franco Fragapane.

Les Sounders ont trouvé le fond des filets à la 75e minute lorsque Xavier Arreaga a dirigé un coup franc de Paulo, mais il a été déclaré hors-jeu sur le jeu. Lod a suivi avec le vainqueur du match six minutes plus tard.