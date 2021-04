Les troubles civils dans la région de Minneapolis ont forcé les trois équipes sportives professionnelles en saison de la ville à reporter leurs matchs à domicile lundi après-midi et soir.

Les Twins du Minnesota ont été les premiers à annoncer que leur match de baseball contre les Red Sox de Boston, qui devait commencer à 13 h 10, heure du Pacifique, a été reporté par souci de sécurité des fans et des joueurs à la suite d’une fusillade mortelle de la police dans un quartier voisin. Banlieue de Minneapolis dimanche.

Peu de temps après, les Minnesota Timberwolves de la NBA et le Minnesota Wild de la LNH ont emboîté le pas et ont reporté leurs matchs à domicile, qui devaient commencer plus tard dans la soirée.

«Par respect pour les événements tragiques survenus hier au Brooklyn Center et suite aux détails supplémentaires de cette situation en évolution, les Twins du Minnesota ont décidé qu’il était dans l’intérêt de nos fans, de notre personnel, de nos joueurs et de notre communauté de ne pas jouer au match d’aujourd’hui. », a déclaré l’équipe.

« La décision a été prise par les Twins du Minnesota après consultation avec la Major League Baseball, et des responsables locaux et nationaux. … L’organisation Minnesota Twins exprime ses sympathies à la famille de Daunte Wright. »

En annonçant que le match à domicile du Wild contre le St. Louis Blue était reporté «par respect pour la communauté», la LNH a également présenté «ses sincères condoléances à la famille et aux amis de Daunte Wright».

Le match Wild-Blues a été reporté au 12 mai au Xcel Energy Center de St. Paul.

Plus tôt lundi, la police a publié les images de la caméra corporelle de l’officier qui a tué Wright, un homme noir de 20 ans, à un arrêt de la circulation à Brooklyn Center, à environ 13 km de Target Field.

La police a répondu aux manifestations dimanche avec des équipements anti-émeute alors que les manifestants se rassemblaient dans la ville, pleurant la mort de Wright.

Les Twins et les Red Sox se préparaient pour le match avant que l’équipe, la MLB et les autorités nationales et locales ne prennent la décision conjointe de le reporter.

« Il y a une grande partie de cette décision qui est également enracinée dans la sécurité. En consultation avec les forces de l’ordre sur des inconnues sur ce qui pourrait se produire au sein de la communauté au sens large au cours des prochaines heures sur la base des nouvelles qui sont sorties du Brooklyn Center ce matin, » A déclaré le directeur général des jumeaux, Derek Falvey.

« Une fois que vous comprenez cette information, je pense que pour nous, la décision devient beaucoup plus facile. La seule chose à faire est de toujours pécher du côté de la sécurité – pour nos joueurs, pour notre staff, pour nos fans. »

La mort de Wright survient alors que Minneapolis était déjà sur les nerfs au milieu du procès de l’ancien policier Derek Chauvin, qui fait face à des accusations de meurtre pour la mort de George Floyd en mai dernier.

Pendant ce temps, les Timberwolves ont publié une déclaration similaire, exprimant leur sympathie pour la famille et les amis de Wright.

«L’événement tragique d’hier, impliquant la vie de Daunte Wright, laisse à nouveau le deuil de notre communauté. Après consultation avec la Ligue et les responsables locaux et nationaux, nous pensons que reporter le match de ce soir contre les Brooklyn Nets est la meilleure décision », a déclaré l’équipe.

Au cours de l’année écoulée, la NBA et ses joueurs sont devenus de plus en plus francs sur le racisme systémique, y compris la brutalité policière. Les Milwaukee Bucks ont organisé une grève avant un match éliminatoire contre les Orlando Magic l’été dernier dans la bulle de la NBA un jour après que Kenosha, dans le Wisconsin, des policiers aient tiré sept fois sur Jacob Blake.

Après le meurtre de Floyd, les Timberwolves faisaient partie des équipes de la NBA qui ont invité des conférenciers et enregistré des messages d’intérêt public sur le racisme systémique. Karl-Anthony Towns et Josh Okogie ont rejoint le 29 mai l’ancien joueur de la NBA Stephen Jackson, qui était ami avec Floyd, pour une manifestation à l’hôtel de ville de Minneapolis. D’Angelo Russell a également participé à une manifestation dans sa ville natale de Louisville pour dénoncer le meurtre de Breonna Taylor.

Les Timberwolves ont également formé un partenariat pluriannuel avec la Minneapolis Foundation pour lutter contre les inégalités raciales.

On ne sait pas dans l’immédiat quand les jeux Twins et Timberwolves seront inventés.