Minnesota Timberwolves et Golden State Warriors parmi les équipes les plus déconcertantes de la ligue | Nouvelles de la NBA

Afin de citer les équipes les plus déconcertantes de la NBA, vous devez d’abord définir le terme lui-même.

À ces fins, nous nous en tiendrons aux équipes qui sont “déroutantes, déroutantes et casse-tête”. Ceci explique cela. Cela semble fonctionner.

Cela ne vise pas à les classer comme des équipes “décevantes”, bien qu’il y ait un niveau de déception quant à leur position actuelle dans le classement, sur la base des projections de pré-saison et du simple bon sens. Non, il s’agit plutôt de savoir comment et pourquoi ces équipes ressemblent à elles et où elles pourraient se diriger.

Le président de Miami Heat, Pat Riley, croit depuis longtemps qu’après 20 matchs, une équipe connaît son identité. Mais ce n’est pas toujours le cas des équipes qui ont dû faire face à des blessures ou qui ont vu un gros roulement d’effectif ou qui ont fait un geste commercial audacieux.

Avec tout ce qui précède à l’esprit, nous avons choisi deux équipes à l’Est et deux à l’Ouest et essayons de tout expliquer sans avoir mal à la tête, en gardant à l’esprit que la saison n’est qu’au quart de pôle pour certaines équipes et n’importe quoi. est susceptible de changer – pour le meilleur ou pour le pire.

Loups du Minnesota

Vous savez ce qui se passe quand vous échangez le futur contre le présent ? Vous placez un lourd fardeau sur ceux dont le travail est de produire dans le présent. C’est probablement la raison du lent démarrage du Minnesota – les joueurs ressentent la pression d’être quelque chose qu’ils ne sont pas – pour le moment. Comme dans, les prétendants au titre.

Lorsque les Wolves ont échangé une poignée de jeunes joueurs et des choix de premier tour non protégés contre Rudy Gobert, les enjeux ont soudainement changé, et plutôt brusquement. Soudain, une franchise qui serait normalement ravie de participer aux séries éliminatoires a été aux prises avec l’urgence de gagner 50 matchs et d’aller plus loin dans les séries éliminatoires, ne serait-ce que pour justifier l’échange avec Utah. Même Karl-Anthony Towns a dit, lorsque l’échange a été conclu : “C’est l’heure de partir. Il n’y a plus d’excuses… nous devons le faire maintenant.”

Facile à dire, compliqué à faire. Et les loups le découvrent. Ils apprennent que les prétendants se présentent tous les soirs et enchaînent les victoires consécutives et laissent tomber de délicieuses allusions. Towns, D’Angelo Russell et Anthony Edwards n’ont jamais été dans cette position auparavant, et certaines nuits, ça se voit. Russell ressemble de plus en plus à quelqu’un qui garde le siège du meneur au chaud pour le prochain gars, tandis qu’Edwards n’a pas encore reproduit le virage de superstar qu’il a montré lors des séries éliminatoires l’année dernière.

En fait, Gobert a semblé décent lorsqu’il est utilisé, menant la ligue au rebond, tirant à 62% et a été tout ce qu’il est censé être. Mais, il y a des problèmes de chimie à propos de lui et de Towns sur le sol pendant de longues périodes.

Il ne fait aucun doute que l’équipe a eu du mal à développer la chimie, et une statistique récente l’illustre parfaitement. L’analyste de la NBA, Kevin O’Connor, a révélé que le tireur Anthony Edwards ne passe à Rudy Gobert que 1,7 fois par match. Cela pourrait certainement être une préoccupation si les chiffres mentionnés n’augmentent pas à l’avenir. En revanche, Donovan Mitchell a trouvé le Français 4,4 fois par match dans l’Utah. Gobert est également resté sans tir sur le terrain l’autre soir, bien que dans une victoire, contre Miami.

Leur échange pour Gobert était une tentative de renverser la tendance de la petite balle et, bien sûr, il reste encore beaucoup de temps pour comprendre les choses, mais le Minnesota est actuellement une équipe du milieu du peloton. Ils doivent défier l’idée que les loups courent en meute et apprendre à s’en éloigner.

Guerriers de l’État d’or

Hé, les taches de champagne du championnat sont toujours puantes, n’est-ce pas ? Donc les Warriors, actuellement pris dans un brouillard, méritent une pause, non ? Donnez-leur un peu de mou et donnez-leur le bénéfice du doute qu’ils finiront par comprendre.

D’accord… mais ça ne veut pas dire qu’ils ne causent pas d’inquiétude. La fusion prévue entre l’ancienne école (Steph Curry, Draymond Green, Klay Thompson) et la nouvelle (Andrew Wiggins, Jordan Poole, Moses Moody, Jonathan Kuminga) a rencontré un problème. Ce n’est pas le mélange harmonieux que Golden State espérait, du moins pas encore.

Klay Thompson a marqué 41 points pour aider les Golden State Warriors à remporter leur première victoire sur la route de la saison



Et ce plan a subi un revers lorsque le centre de troisième année James Wiseman a été envoyé dans la G League pour se préparer. D’une part : Poole a fait du temps chez les mineurs la saison dernière et est revenu en trombe. De l’autre: Wiseman est un ancien choix n ° 2 et, équitablement ou non, est jugé selon ces normes.

Ne pas rejeter tout le blâme sur le lent développement de Wiseman, car d’autres sont également défectueux. Green et Thompson ne semblent pas être les mêmes joueurs qui ont régné au cœur des années de la dynastie. Seul Curry est performant à un niveau élevé, et les Warriors devraient en être reconnaissants. Curry flirte avec la tête de la NBA (seuls les 34,0 points scandaleux par match que Luka Doncic tire sont devant lui) et tire à 44% en profondeur. Il est également en fait plus efficace qu’il ne l’était la saison dernière, tirant 52-44-90, sur la bonne voie pour la saison tant vantée 50-40-90 sur les tirs séparés.

C’est juste une période étrange pour les champions en titre et sans Curry, ils pourraient avoir de très gros problèmes. Ils n’ont pas fait face à un revers de personnel important et pourtant… les voici, combattant parmi les mortels de l’Ouest.

Peut-être que le drame hors saison où Draymond Green a frappé Jordan Poole lors d’une séance d’entraînement a eu un impact plus durable que prévu. Ou peut-être que c’est juste une gueule de bois plus longue que d’habitude. Perplexe, en effet.

chaleur de Miami

Au cas où vous l’auriez oublié, il y a cinq mois à peine, Miami était à un saut de Jimmy Butler de jouer dans la finale de la NBA pour la deuxième fois en trois saisons. Oh, et le Heat n’a perdu aucun joueur de rotation important entre juin et maintenant, à moins que vous n’accordiez une grande valeur à PJ Tucker, qui ne s’est arrêté en ville que pour le déjeuner avant de renflouer pour les Sixers. La viande de cette équipe reste intacte: Butler, Bam Adebayo, Tyler Herro, Kyle Lowry, un lot de joueurs de rôle utiles et l’un des meilleurs entraîneurs du biz, Erik Spoelstra.



Le garde de Miami Heat Kyle Lowry se dirige vers le panier contre l'attaquant des Portland Trail Blazers Jerami Grant lors d'un affrontement plus tôt ce mois-ci





Mais que se passe-t-il exactement ? Miami est exaspérant en ce moment. “The Culture” ne clique pas, les Heat flirtent avec la ligne de coupe du tournoi Play-In et ne peuvent pas obtenir de seaux. Ils n’ont pas pu faire de matchs serrés contre les Kings, Wizards et Pacers, dont aucun n’a participé aux séries éliminatoires l’an dernier. Ils ont perdu par 26 contre les Cavs. Et leur record à domicile est plutôt piéton (pour eux) 6-4. C’est tellement un-Miami-like. Ce n’est pas exactement l’heure des cinq sonneries d’alarme, mais c’est certainement la cause d’un réveil.

Miami peut certainement jouer la carte de santé, étant donné que Victor Oladipo reste absent indéfiniment. De plus, Herro a raté sept matchs et Butler quatre. Ces deux-là sont si importants pour l’attaque et c’est l’une des principales raisons pour lesquelles Miami n’a pas été en mesure de terminer en force dans une série de matchs serrés. Herro et Butler sont les options 1 et 1A dans ces moments-là. En bonne santé, les deux ont été très bons à superbes cette saison, en particulier Butler, encore une fois solide défensivement (1,8 interceptions), sur les planches (6,6), pour trouver des coéquipiers (6,1 passes) et avec des seaux (moyenne de 21 points).





Jimmy Butler a produit des exploits tardifs pour le Miami Heat alors qu'ils menaient d'un point contre les Phoenix Suns et Butler a réussi à faire un bloc incroyable pour assurer la victoire du Heat.



Cela dit, les Heat sont traditionnellement une équipe volontaire en cas de besoin, et leur profondeur est une force. En parlant de ça : qu’est devenu Duncan Robinson ? Depuis qu’il a attrapé le sac il y a deux intersaisons, son déclin a été lent et douloureux. La saison dernière, il a perdu sa place dans la rotation. Cette saison, ses minutes et son tir à trois points sont au plus bas depuis sa saison recrue alors qu’il était plutôt anonyme. Si Robinson ne frappe pas à trois points, il est pratiquement injouable.

La bonne nouvelle : l’horaire s’éclaircit après la première semaine de décembre. Est-ce à ce moment que le Heat s’endurcit ?

Chicago Bulls

La saison dernière, cette équipe a pris la ligue par surprise sinon d’assaut, et c’était particulièrement agréable de voir DeMar DeRozan et Zach LaVine non seulement devenir All-Stars, mais à tour de rôle être le héros dans des moments tendus. Oh, comme les Bulls aimeraient revenir à ces nuits.



Les stars des Chicago Bulls DeMar DeRozan et Zach LaVine discutent lors d'un affrontement contre les Cleveland Cavaliers la saison dernière





Et peut-être qu’ils finiront par le faire. Mais il est difficile pour LaVine de les renflouer s’il est sur le banc, comme ce fut le cas lors du point bas de la saison, une défaite humiliante contre Orlando lorsque LaVine a raté 13 de ses 14 tirs. Il n’était pas particulièrement ravi de la décision de l’entraîneur Billy Donovan, mais c’est une période déroutante pour LaVine depuis qu’il s’est blessé au genou à la fin de la saison dernière. Il a signé une grosse prolongation au cours de l’été, puis a vu sa cure de désintoxication s’étendre sur la saison, soulevant des questions sur son rétablissement.

Cela n’aide pas que Chicago attende toujours Lonzo Ball, dont tout le monde devine le retour, et est sans aucun doute déçu que l’ancien choix de premier tour Patrick Williams ne se soit pas encore épanoui, tandis que le signataire de l’agent libre Alex Caruso a été juste correct, rien de spécial .

Essentiellement, cette équipe s’appuie encore un peu sur LaVine, DeRozan et Nikola Vucevic pour transporter la charge. Et c’est bien; ce sont trois All-Stars, mais pas des joueurs de franchise. Et si le reste de la rotation est plutôt doux, cela pourrait être une saison stagnante pour une équipe qui cherche à être prise au sérieux en tant que prétendante.

