Minnesota Lynx inspiré par 41 points de banc lors de la victoire contre Las Angeles Sparks; Allie Quigley mène Chicago Sky après Indiana Fever | Nouvelles de la NBA

Les Lynx du Minnesota se sont ralliés à 41 points de banc et ont surmonté 22 revirements pour vaincre les Sparks de Los Angeles, tandis qu’Allie Quigley a mené le Chicago Sky à la victoire sur l’Indiana Fever lors des affrontements de la Coupe du commissaire de samedi.

Le Minnesota a produit une excellente réponse à un troisième quart au cours duquel ils ont été dominés 22-8 en limitant les Sparks à seulement sept points dans la dernière strophe.

Pendant ce temps, Quigley a marqué cinq points au cours des deux dernières minutes alors qu’elle drainait un trois points pour donner l’avance à Chicago avant de sceller la victoire sur un sauteur.

Les scores WNBA de samedi soir Indiana Fever 79-83 Chicago Ciel Minnesota Lynx 80-64 Los Angeles Sparks

Crystal Dangerfield a mené la charge hors du banc pour le Minnesota (4-5), marquant un sommet de 16 points. La réserviste Rachel Banham a ajouté 12 points et pris cinq rebonds, et Sylvia Fowles a été la seule partante du Minnesota à afficher 15 points.

Deux des points de Fowles ont aidé à annuler la victoire alors qu’elle est repartie avec l’un de ses cinq interceptions dans la nuit avec 2:38 à jouer et a frappé un sauteur de milieu de gamme à l’autre extrémité.

Fowles a également saisi neuf rebonds, un sommet dans le match, et bloqué quatre tirs. Ses contributions défensives ont aidé le Minnesota à maintenir Los Angeles à seulement 23 des 70 tirs au sol.

La défensive des Lynx a pris le relais au quatrième quart, maintenant les Sparks (4-5) à seulement sept points au cours de la période. Le Minnesota a remporté les huit premiers points du quart, une réponse solide après un troisième quart lamentable qui a vu Los Angeles les surpasser 22-8 et tirer même après que les Lynx soient entrés à la mi-temps avec une avance de 14 points.

Te’a Cooper a marqué neuf de ses 17 points, un sommet dans le match, au troisième quart pour les Sparks. Kristi Toliver et Amanda Zahui B ont rejoint Cooper à deux chiffres avec respectivement 13 et 15 points, Erica Wheeler a terminé avec neuf points et Nia Coffey en a marqué huit.

Los Angeles n’a obtenu que deux points de son banc, incapable d’égaler la production des réserves du Minnesota.

Les efforts de la deuxième chaîne ont soutenu les Lynx lors d’une soirée de tirs offensifs pour Napheesa Collier, la deuxième meilleure buteuse de l’équipe, qui est allée à quatre des 14 du sol pour neuf points.

Kayla McBride n’a tiré qu’un seul tir sur six depuis le sol, mais elle était six sur six à la ligne des fautes pour huit points. À son retour d’une tension aux ischio-jambiers, Aerial Powers a marqué sept points et pris quatre rebonds sur le banc.

Quigley a marqué cinq de ses 16 points sur le banc dans les deux dernières minutes, aidant le Sky à une victoire 83-79 sur le Fever à Indianapolis.

Le joueur de 34 ans a coulé un pointeur à trois points avec 1:50 restant qui a brisé une égalité de 77-77, puis a vidé un sauteur contesté qui a permis au Sky (4-7) de remporter sa deuxième victoire consécutive.

Chicago a remporté neuf de ses 11 dernières rencontres contre le Fever (1-11), qui a perdu son septième match consécutif samedi malgré 20 points de Teaira McCowan. Kelsey Mitchell a ajouté 16 points, Lindsay Allen en avait 12 et Tiffany Mitchell a terminé avec 10 pour l’Indiana.

Candace Parker a marqué les 20 meilleurs points de l’équipe pour le Sky lors de son premier match à deux chiffres depuis le 15 mai contre Washington, Kahleah Copper a récolté 14 points et Stefanie Dolan en a contribué 11.

Courtney Vandersloot a conduit la voie pour un lay-up avec 3:28 restants au quatrième quart pour donner à Chicago une avance de 75-73, à laquelle Kelsey Mitchell a répondu avec une paire de sauteurs, dont un instant après un tip-in d’une main par Parker qui a égalé le score à 77-77.

Indiana tirait de l’arrière 67-66 après trois quarts grâce à un tir à trois points de Kelsey Mitchell avec 46,3 secondes à jouer. Au cours d’une première mi-temps serrée, Parker a semblé renverser la vapeur.

Avec 1:43 à jouer et le Sky jusqu’à 49-46, Parker a tenté un tir à trois points près du banc de l’équipe malgré le fait d’être étroitement surveillé par Jessica Breland. Parker tomba à la renverse au sol. Le tir était un ballon aérien mais Breland a été appelé pour un flagrant pour ne pas avoir donné suffisamment de place à Parker pour atterrir. Parker a frappé les trois tirs de la ligne des lancers francs pour pousser le Sky 52-46 avec 1:43 à jouer.