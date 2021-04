Le procureur général du Minnesota, Keith Ellison, a suscité des réactions violentes après avoir déclaré qu’il «se sentait un peu mal» pour l’ancien flic Derek Chauvin alors que les verdicts de culpabilité dans le procès pour meurtre de George Floyd étaient rendus.

Ellison, le procureur principal chargé de l’affaire, a appelé à de nouvelles réformes de la police après le procès, mais a déclaré dans une interview de « 60 minutes » diffusée sur CBS dimanche soir qu’il avait ressenti une gamme d’émotions après la condamnation. Il a dit qu’il ressentait un mélange de « Reconnaissance, « »humilité, » une « sentiment de satisfaction», Ainsi que de la sympathie pour le défendeur.

« J’ai passé 16 ans en tant qu’avocat de la défense pénale, alors je dois admettre que je me suis senti un peu mal pour l’accusé. Je pense qu’il méritait d’être condamné, mais c’est un être humain», A déclaré Ellison, ajoutant qu’il ne justifiait en aucune façon les actions de Chauvin.

«Il méritait d’être condamné», a déclaré Keith Ellison au Minnesota AG à propos de Derek Chauvin, reconnu coupable la semaine dernière du meurtre de George Floyd. «Mais j’espère que nous n’oublierons jamais que… tout le monde dans ce processus est une personne», y compris l’accusé et la victime. https://t.co/Qwq2hXNrQ1pic.twitter.com/YEyfYsGDJc – 60 minutes (à 60 minutes) 25 avril 2021

« Je ne renonce en aucun cas à ma responsabilité. Mais j’espère que nous n’oublierons jamais que les personnes qui sont des accusés dans notre système de justice pénale, que ce sont des êtres humains, » il ajouta.

Chauvin a été reconnu coupable de meurtre non intentionnel au deuxième degré, de meurtre au troisième degré et d’homicide involontaire coupable au deuxième degré après un procès de trois semaines. L’ex-flic risque jusqu’à 40 ans de prison, avec un minimum de douze ans et demi à purger. Sa condamnation a été fixée au 16 juin.

Interrogé son opinion sur le quantum approprié de punition, Ellison – qui a noté que l’État « Je n’ai jamais voulu se venger contre Chauvin … juste la responsabilité”- a déclaré qu’il ne voulait pas qu’une lourde peine soit infligée à Chauvin dans le but d’envoyer un message.





« Je pense qu’il est important que le terrain ne devienne ni léger ni lourd. Je ne sais pas s’il est juste pour un juge d’envoyer un message par le biais d’une peine parce que la peine doit être adaptée à l’infraction, adaptée aux circonstances de l’affaire, » il a dit.

Quant à savoir si la mort de Floyd était un ‘crime de haine’ comme beaucoup l’ont dépeint, Ellison a déclaré qu’il « n’appellerais pas ça comme ça« Car il doit y avoir »un motif et un parti pris explicites. » Dans le cas de Chauvin, il n’y a aucune preuve suggérant qu’il « pris en compte la race de George Floyd comme il a fait ce qu’il a fait. »

« Si nous avions eu un témoin qui nous disait que Derek Chauvin avait fait une référence raciale, nous l’aurions peut-être accusé de crime de haine», A déclaré Ellison, ajoutant que les seules accusations portées étaient celles pour lesquelles ils avaient«des preuves que nous pourrions présenter à un jury pour prouver. »

Ellison a fait face à un barrage de critiques sur les réseaux sociaux pour « humanisant« Chauvin, avec de nombreux utilisateurs lui disant de partir »regarder à nouveau la vidéo. » Les images troublantes de l’arrestation de Floyd ont été cruciales pour l’issue de l’affaire.

Quel est le problème avec Keith Ellison? Honteux Il doit revoir la vidéo Le procureur George Floyd dit qu’il se sentait MAUVAIS pour le flic tueur Derek Chauvin https://t.co/5f5crOmpcz@MailOnline – Mike Broderick VO ♿ (@MikeBroderickVO) 26 avril 2021

Une personne a tweeté sa surprise d’entendre Ellison exprimer des déclarations de sympathie à l’égard de Chauvin, affirmant que « aucun humain n’aurait fait ce qu’il a fait. »



@keithellison wow j’ai eu une tonne de respect pour vous avant votre Chauvin est un commentaire d’être humain. C’est un sociopathe inhumain car aucun humain n’aurait fait ce qu’il a fait à George Floyd. Je suis surpris que vous disiez même une chose comme un procureur. #DerekChauvin#GeorgeFloyd – cpoi 🇮🇪 (@cpoinyc) 26 avril 2021

« Se réveiller», A déclaré une autre personne, demandant comment il était possible de se sentir mal pour un«flic tueur, « Et réclamant la police »ne vous souciez pas des vies noires.«

@keithellison Comment pouvez-vous vous sentir mal à propos d’un flic tueur. Saviez-vous qu’il y a eu plus de 200 hommes noirs indemnes tués par des flics depuis Floyd. La police dévalorise les hommes noirs, elle ne se soucie pas de la vie des noirs. Vous devez vous réveiller. – Dier Realty (@reidestates) 26 avril 2021

Ellison a même été accusé d’avoir un « bromance”Avec Chauvin par un utilisateur qui a dit qu’il devrait être primarié hors du bureau du procureur général à la prochaine élection.

Cependant, tout le monde n’a pas empilé sur le procureur. Certains étaient reconnaissants à Ellison pour « permettant à son humanité de montrer. »

Je pensais que Keith était puissant dans cette interview de 60 minutes. Il a permis à son humanité de se montrer, comme nous le devrions tous. Je pense que ses conclusions étaient justes aussi. – MusicHuman (@lovetopianodc) 26 avril 2021

« C’est pourquoi le Minnesota n’a exécuté personne depuis 1906. Il est temps pour le reste du pays de reconnaître la différence entre la responsabilité et la vengeance», L’association à but non lucratif Pete Project axée sur l’égalité tweeté, ajoutant un hashtag appelant à l’abolition de la peine de mort.

