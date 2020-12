Minneapolis a subi une recrudescence de la criminalité qui a coïncidé avec une grave pénurie de policiers. Sans se décourager, les membres du conseil municipal veulent faire de nouvelles coupes dans l’application de la loi.

La police a enregistré une augmentation de 537% des détournements de voiture violents dans la ville par rapport à novembre dernier, a rapporté le Star Tribune local. Plus de 125 crimes de ce type ont été enregistrés au cours des deux derniers mois, avec trois détournements de voiture distincts signalés en une heure samedi matin. L’une des victimes, une femme âgée, a été frappée à la tête par ses assaillants.

«Les chiffres sont stupéfiants» a déclaré un porte-parole de la police de Minneapolis au journal. «Il défie toute civilité et toute trace de décence humaine commune.»

Les autorités ont imputé la vague de criminalité « Petits groupes d’adolescents en maraude, » mais a reconnu que des adultes ont également été arrêtés en lien avec la série de détournements de voiture.

La montée en flèche de ce type d’attaque a incité les forces de police de la ville à créer un nouveau système de codage pour aider à suivre les actes criminels.

La frénésie de détournements de voiture n’est pas la seule crise de sécurité publique à laquelle la ville est confrontée: une analyse du Star Tribune en septembre a révélé que les crimes violents – y compris l’homicide, le viol, le vol et les voies de fait graves – étaient en hausse de 17% par rapport à la moyenne quinquennale précédente. pour cette période.

Plus de 500 personnes ont été abattues à Minneapolis jusqu’à présent cette année, le plus grand nombre de victimes par balle en plus d’une décennie. La métropole du Minnesota a également connu 79 homicides depuis janvier, un chiffre approchant le record annuel de meurtres de 97 en 1995, qui a valu à la ville le titre de «Murderapolis» dans le New York Times.

La ville a connu un exode massif d’officiers depuis la mort de George Floyd aux mains de la police de Minneapolis en mai, qui a déclenché de violentes manifestations et campagnes pour « défund » les forces de l’ordre. Minneapolis a perdu 120 officiers depuis le début de l’année, et davantage de personnel devrait partir dans les semaines à venir. À la mi-novembre, le conseil municipal a alloué près de 500 000 $ pour faire venir des flics d’autres départements pour l’aider jusqu’à la fin de l’année.

Malgré la recrudescence de la criminalité et la pénurie de personnel, un trio de membres du conseil municipal, dont la présidente du conseil Lisa Bender, ont soumis une proposition qui réduirait le budget de la police de Minneapolis de près de 8 millions de dollars.

Le maire de Minneapolis Jacob Frey et le chef de la police Medaria Arradondo ont condamné le plan, Frey le décrivant comme « Irresponsable et intenable. »

La proposition demande que davantage de ressources soient allouées à d’autres formes de police. Frey a déclaré qu’il soutenait l’idée, mais que réduire le nombre de policiers serait désastreux pour la ville.

«C’est littéralement une question de vie ou de mort en ce moment et nous devons bien faire les choses» a-t-il prévenu lundi.

