Minneapolis va verser 700 000 $ à la famille de l’homme tué par la police

La ville de Minneapolis a accepté un règlement de 700 000 $ avec des membres de la famille qui étaient enfermés dans deux voitures de police lorsque la police a tué leur père après que les agents ont refusé leurs offres pour essayer de l’aider à se calmer.

Un juge fédéral a statué que des agents étaient justifiés d’avoir tiré sur Chiasher Vue, 52 ans, après qu’il ait pointé un fusil sur eux le 15 décembre 2019. Le règlement résoudra une action en justice intentée par sa famille en faisant valoir que la police les avait illégalement et inconstitutionnellement détenus cette nuit-là.

Chamee Vue et ses frères Hailee et Nou Vue ont tenté d’intervenir mais n’ont pas été autorisés à sortir des voitures de police. Et après la fusillade, ils ont passé des heures détenus dans des salles d’interrogatoire pendant que la police les interrogeait.

« Je ne pouvais pas sortir de la voiture, je ne pouvais pas lui donner l’assurance que tout irait bien », a déclaré Chamee.

Une barrière linguistique a contribué au meurtre car Chiasher Vue parlait peu anglais et peu d’officiers là-bas cette nuit-là parlaient hmong. Hailee Vue a déclaré qu’il souhaitait que la communauté Hmong comprenne ce qui est arrivé à sa famille et que leur cas soit instructif pour les futurs services de police.

« Je ne veux tout simplement pas qu’une autre famille traverse ce que nous avons traversé tous les quatre », a-t-il déclaré.

Depuis le meurtre de Chiasher Vue, la police de Minneapolis a changé la politique du département sur le traitement des témoins pour dire qu’ils doivent être traités de manière constitutionnelle. Un porte-parole de la police a déclaré au Minneapolis Star Tribune que le changement de politique n’était pas lié à cette affaire, mais les frères et sœurs de Vue disent qu’ils se consolent toujours du changement. La nouvelle politique précise qu’une personne qui n’a pas été accusée d’un crime et qui n’est pas détenue pour une cause probable est libre de partir à tout moment.

Les membres de la famille disent que Chiasher Vue traversait une crise de santé mentale et souffrait de dépression non traitée la nuit où il a été tué, quelques mois seulement avant que le meurtre de George Floyd le 25 mai 2020 par la police de Minneapolis ne déclenche des manifestations dans le monde entier. L’un des officiers accusés d’avoir joué un rôle dans le meurtre de Floyd était Hmong American.

Dans le cas de Chiasher Vue, une nuit de beuverie et de karaoké est devenue incontrôlable lorsqu’après une série de querelles, il a tiré plusieurs coups de feu sur un mur à l’intérieur d’une maison et l’un de ses fils a appelé le 911. Une autopsie a déterminé plus tard que Chiasher Vue avait une hémorragie sanguine. taux d’alcool de 0,20 au moment où il a été tué.

« Écoutez, mon père est un malade mental », a déclaré Nou Vue à un officier non identifié, selon des images d’une voiture de police. « Laisse moi et ma petite sœur aller lui parler. Nous pouvons lui parler.

L’officier a répondu : « Vous ne sortez pas de l’escouade. Arrête de demander. »

Mais après que Vue soit sorti de la maison en pointant un fusil, lui et les officiers ont rapidement échangé des coups de feu. Les enquêteurs n’ont pas été en mesure de déterminer qui a tiré en premier, mais Vue a été touché par 13 balles.