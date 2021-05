Boots On The Ground: la communauté noire de Minneapolis trouve la paix après George Floyd La communauté noire de Minneapolis, connectée par le traumatisme, est activée par le verdict de Derek Chauvin dans la bataille en cours pour la justice. Jarrad Henderson et Harrison Hill, USA AUJOURD’HUI

Nous avons passé des semaines avec la communauté noire à Minneapolis, avant, pendant et après le procès et la condamnation de l’ancien policier accusé d’avoir tué George Floyd. Nous avons construit des relations, photographié et réalisé des vidéos de résidents traumatisés, frustrés et inspirés. Ils sont tous connectés par un héritage de traumatismes partagés.

En tant que journalistes noirs, nous étions souvent surpris. Nous avons été surpris par l’activisme de la communauté très unie de George Floyd Square. Nous avons été surpris des progrès réalisés par la communauté en si peu de temps. Nous avons été surpris de voir combien il nous reste pour réaliser l’égalité dans ce pays. En fin de compte, nous avons été surpris par l’acceptation de notre présence par la communauté et nous voulions nous assurer que leurs histoires étaient amplifiées.

La communauté noire de Minneapolis est connectée par un traumatisme générationnel partagé et une histoire de violence policière. Avant le début du procès, ils ont énuméré 24 demandes de guérison.

« Boots on the Ground » raconte les semaines qui ont précédé le procès et examine les conséquences d’un système judiciaire contraint de déterminer la culpabilité ou l’innocence de l’ancien policier de Minneapolis Derek Chauvin.

Notre temps ici révèle ce qui doit se passer pour que ces meurtres prennent fin et ce que cela signifierait pour les Noirs américains qui sont épuisés par cette réalité.