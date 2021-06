Minneapolis subit plus de troubles après que des députés ont abattu un homme

Deux adjoints du shérif ont abattu un homme jeudi après-midi lors d’une tentative d’arrestation à Minneapolis, provoquant des protestations et un tollé général pour diffuser des images de la fusillade.

Bien que les autorités n’aient pas immédiatement divulgué le nom de l’homme, sa famille et ses amis l’ont identifié comme étant Winston Boogie Smith Jr., un père de trois enfants âgé de 32 ans.

Le US Marshals Service a déclaré dans un communiqué envoyé à USA TODAY que son groupe de travail tentait d’arrêter l’homme en vertu d’un mandat d’arrêt pour possession illégale d’une arme à feu. L’homme, qui était garé dans une voiture, « n’a pas obéi aux ordres des officiers » et « a produit une arme de poing, ce qui a poussé les membres du groupe de travail à tirer sur le sujet », selon le communiqué.

Deux adjoints du shérif – un du comté de Hennepin et un du comté de Ramsey – ont été impliqués dans la fusillade, selon le Minnesota Bureau of Criminal Apprehension, qui dirige l’enquête. Les enquêteurs de l’État ont déclaré qu’une arme de poing et une cartouche épuisée trouvées à l’intérieur de la voiture indiquent que l’homme a également tiré avec son arme.

Aucune séquence vidéo de l’incident n’a été diffusée.

Le Bureau of Criminal Apprehension a déclaré qu’il n’y avait pas de séquences filmées par les caméras de la brigade et que le US Marshals Service n’autorisait pas les caméras corporelles pour les officiers de ce groupe de travail.

Les membres du groupe de travail ont tenté de sauver des vies, mais l’homme a été déclaré mort sur les lieux, selon le communiqué. Une occupante de la voiture a été soignée pour des blessures mineures dues à des débris de verre.

Alors que la nouvelle de la fusillade se répandait, une foule de manifestants s’est formée jeudi après-midi. Alors que certains ont crié des jurons à la police, la foule est restée en grande partie pacifique.

Les gens ont ensuite vandalisé de « nombreux » bâtiments et en ont pillé d’autres, a déclaré vendredi le porte-parole de la police de Minneapolis, John Elder. Une benne a également été incendiée.

Neuf personnes ont été arrêtées pour des chefs d’accusation allant d’incendie criminel, d’agression et de dommages matériels, a indiqué la police.

Shelly Hopkins, qui entretenait une relation de longue date avec Smith, a déclaré à l’Associated Press que malgré les erreurs commises par Smith, il ne méritait pas d’être tué.

« Je ne sais pas exactement ce qui s’est passé. Mais je le connais. Et il ne méritait pas ça… Il avait le meilleur cœur de tous ceux que j’ai jamais rencontrés dans ma vie.

Waylon Hughes, un ami proche de Smith, a déclaré aux journalistes que Smith aimait la musique, écrivait des sketchs comiques et les publiait sur les réseaux sociaux. Hughes a déclaré qu’il ne connaissait pas Smith pour porter une arme à feu, et Hopkins a également déclaré qu’elle ne savait pas qu’il en avait une.

La famille et les amis ont exigé la transparence et ont demandé la publication de toutes les images des caméras de sécurité et de surveillance de la région, ainsi que des informations sur les agents impliqués. Lors d’une conférence de presse en soirée devant le Bureau of Criminal Apprehension, des membres de la famille et des militants ont déclaré qu’ils ne pensaient pas qu’il n’y avait pas de vidéo.

Minneapolis est sur le qui-vive depuis la mort l’année dernière de George Floyd, un homme noir qui a été cloué au sol par le policier de Minneapolis Derek Chauvin, qui a été reconnu coupable en avril de meurtre et d’homicide involontaire. Des manifestations ont également suivi la fusillade mortelle de la police contre l’automobiliste noir Daunte Wright dans la banlieue voisine du Brooklyn Center en avril.

Avant la fusillade de jeudi, les tensions montaient alors que les équipes retiraient les barrières en béton autour d’une intersection de Minneapolis appelée officieusement George Floyd Square, où des membres de la communauté et des militants laissaient des œuvres d’art et des fleurs dans un mémorial à Floyd.

Contribution : The Associated Press

