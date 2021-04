MINNEAPOLIS se prépare à la violence avant un verdict dans le procès pour meurtre de Derek Chauvin – alors que des vandales ont enduit le sang de porc et ont laissé une tête de porc coupée au domicile d’un témoin expert pour sa défense.

La ville du Minnesota a été transformée en forteresse au cours du week-end, avec plus de 3000 soldats de la Garde nationale enrôlés dans la ville et des magasins et des entreprises fermés.

Lis notre blog d’essai en direct de Derek Chauvin pour les dernières mises à jour

La ville de Minneapolis a été transformée en forteresse au cours du week-end, avec plus de 3000 soldats de la Garde nationale enrôlés dans Crédits: Rex

Les magasins et les commerces ont également été fermés Crédits: Rex

La ville attend avec impatience le verdict du procès de Chauvin, qui pourrait être déterminé dès cette semaine Crédits: Rex

Plus de 1100 agents d’agences de sécurité publique du Minnesota ont également été appelés pour aider à endiguer tout trouble potentiel, alors que la ville attend avec impatience le verdict du procès de Chauvin, qui pourrait être déterminé dès cette semaine.

L’ancien policier de Minneapolis fait face à des accusations de meurtre non intentionnel au deuxième degré, de meurtre au troisième degré et d’homicide involontaire coupable au troisième degré.

Les trois chefs d’accusation sont distincts, ce qui signifie qu’il pourrait être déclaré coupable de tous, certains ou aucun d’entre eux.

Avant un éventuel acquittement, certaines entreprises ont même embauché des sociétés de sécurité privées pour garder leurs locaux en cas de manifestations ou d’émeutes.

Aux petites heures du dimanche matin, deux membres de la Garde nationale ont été blessés dans une fusillade au volant.

Bien qu’aucun des deux n’ait subi de blessures graves, les responsables locaux ont déclaré que l’incident mettait en évidence « la volatilité et les tensions » dans la communauté en ce moment.

Ailleurs dans le pays, l’ancienne maison d’un témoin expert clé de la défense qui a déclaré la semaine dernière que la mort de George Floyd était « accidentelle » a été vandalisée en Californie.

CALIFORNIE: L’ancienne résidence du témoin expert de la défense Barry Brodd a été vandalisée ce week-end Crédit: Département de police de Santa Rosa

Des vandales ont enduit du sang de porc et ont laissé une tête de porc coupée à la résidence Crédit: Département de police de Santa Rosa

L’incident s’est produit tôt samedi matin à Santa Rosa alors que des vandales cherchaient à viser l’ancien flic californien, Barry Brodd.

Dans un communiqué, le département de police de Santa Rosa a déclaré que même si Brodd ne vit plus à la maison, ils pensent que les auteurs tentaient de le cibler à cause de son témoignage.

Brodd, un expert en recours à la force, a pris la parole mardi dernier où il a affirmé que Chauvin était justifié de s’agenouiller sur le cou de George Floyd pendant plus de neuf minutes, n’a pas utilisé de force mortelle et a déclaré qu’il «agissait avec une objectivité raisonnable».

Puis, vers 3 heures du matin samedi, un groupe de vandales vêtus de noir a été vu lançant une tête de cochon et un liquide rouge vif sur une maison où Brodd vivait il y a plusieurs années.

Le groupe aurait fui alors que les occupants actuels de la maison composaient le 911.

Le même groupe aurait vandalisé une sculpture dans un centre commercial voisin la même nuit. Crédit: Département de police de Santa Rosa

Les vandales ont été accusés de vandalisme criminel mais n’ont pas encore été identifiés Crédit: AP

Dans une déclaration, Santa Rosa PD a déclaré: « M. Brodd n’a pas vécu à la résidence depuis un certain nombre d’années et n’est plus un résident de Californie.

« Parce que M. Brodd ne vit plus dans la ville de Santa Rosa, il semble que la victime ait été faussement ciblée. »

Environ 45 minutes plus tard, les mêmes vandales auraient trempé une statue dans un centre commercial voisin et laissé une pancarte indiquant «Oink Oink», a déclaré la police.

Les vandales ont été accusés de vandalisme criminel mais n’ont pas encore été identifiés.

Brodd, un expert en recours à la force, a pris la parole mardi dernier où il a affirmé que Chauvin avait raison de s’agenouiller sur le cou de George Floyd pendant plus de neuf minutes. Crédit: AP

Le procès de George Floyd se poursuit cette semaine, les plaidoiries finales devant commencer lundi matin Crédits: Rex

Brodd a eu une longue carrière dans l’application de la loi, y compris au sein du département de police de Santa Rosa, avant de devenir un témoin expert sur les procédures policières et les tactiques policières.

S’exprimant devant le tribunal mardi, Brodd a comparé la contention du cou utilisée par Chauvin pendant neuf minutes et 29 secondes à un officier tirant avec un pistolet paralysant sur un suspect qui tombe, se frappe la tête, puis meurt.

« Ce n’est pas un incident de force mortelle », a-t-il déclaré devant le jury. « C’est un incident de mort accidentelle. »

Le témoignage de Brodd offrait un contraste radical avec les dizaines de témoins qui ont témoigné pour la défense, concluant que Floyd était mort d’un manque d’oxygène causé par la contention de Chauvin.

En contre-interrogatoire, il a également déclaré que la police avait raison de bloquer Floyd parce qu’il continuait à résister au lieu de «se reposer confortablement».

Des troupes de la Garde nationale patrouillent à Minneapolis ce week-end Crédits: Rex

Les responsables pensent qu’un acquittement pourrait conduire au chaos Crédits: Getty

Avant un éventuel acquittement, certaines entreprises ont même engagé des sociétés de sécurité privées pour garder leurs locaux en cas de manifestations ou d’émeutes. Crédits: Rex

« Avez-vous dit » se reposer confortablement « ? » Le procureur Steve Schleicher a demandé en réponse.

« Ou couché confortablement, » répondit Brodd.

« Vous vous reposez confortablement sur le trottoir? » Le procureur a poursuivi, ce à quoi Brodd a répondu: «Oui».

Dans les jours qui se sont écoulés depuis que le chef de la police de Santa Rosa, Rainer Navarro, a éloigné son service du témoignage de Brodd.

«M. Brodd n’est plus à l’emploi du ministère depuis 2004.

« Ses commentaires ne reflètent pas les valeurs et les croyances du département de police de Santa Rosa. »

Les dommages causés à l’ancienne maison de Brodd ont dépassé 400 $, justifiant une accusation de crime, a déclaré la police.

Le procès de George Floyd se poursuit cette semaine, les plaidoiries finales devant commencer lundi matin.