MINNEAPOLIS – Les dirigeants de la ville ont approuvé vendredi un règlement de 27 millions de dollars avec la famille de George Floyd dans le cadre d’un procès pour mort injustifiée pour sa mort en garde à vue qui a suscité des manifestations dans le monde entier et une reconnaissance nationale de la justice raciale.

Le conseil municipal de Minneapolis a voté à l’unanimité pour approuver le règlement vendredi, et le maire Jacob Frey devait le signer, selon les responsables de la ville. Le règlement comprend 500 000 $ à consacrer à l’amélioration de la 38e rue et du quartier des affaires de Chicago Avenue où Floyd est décédé, selon la ville et une déclaration de Ben Crump, l’avocat principal de la famille.

« La mort horrible de George Floyd, dont ont été témoins des millions de personnes dans le monde, a déclenché un désir profond et une demande indéniable de justice et de changement », a déclaré Crump dans un communiqué vendredi.

Il a appelé cela le plus grand règlement préalable au procès dans une affaire de mort injustifiée jamais vu. Il est décerné pour le cas de mort injustifiée d’un homme noir « envoie un message puissant selon lequel la vie des Noirs est importante et la brutalité policière contre les personnes de couleur doit cesser », a déclaré Crump.

Les frères de Floyd, Rodney et Philonise, ont abordé le règlement lors d’une conférence de presse vendredi après-midi aux côtés de membres de la famille, d’avocats et de responsables locaux. Les frères ont remercié les supporters et les dirigeants de la ville. Philonise Floyd a déclaré que s’il était « soulagé » que le règlement avait été conclu, son frère lui manquait. «Si je pouvais le récupérer, je rendrais tout cela», a-t-il déclaré.

Frey, le maire, a déclaré qu’il était reconnaissant à la famille Floyd pour son engagement en faveur des politiques de réforme de la police, qualifiant ce moment d ‘ »une occasion unique de réaliser véritablement le changement ».

«Le règlement d’aujourd’hui reflète notre engagement commun à faire progresser la justice raciale, notre effort soutenu pour le progrès, notre engagement envers Minneapolis et notre engagement et notre compassion les uns envers les autres», a déclaré Frey lors de la conférence de presse.

Éclatement,s’exprimant lors de la conférence de presse, a exhorté les habitants de Minneapolis et du monde entier à « rester calmes » et à protester pacifiquement, notant que Floyd avait fait un plaidoyer similaire sur les réseaux sociaux lors des troubles à Ferguson après la mort de Michael Brown.

Les avocats de la famille Floyd ont également exhorté le Sénat à adopter la George Floyd Justice in Policing Act, qui a été adoptée à la Chambre plus tôt ce mois-ci, et se sont engagés à aider les dirigeants locaux à faire adopter des réformes policières supplémentaires pour tenir les agents responsables de leur faute.

L’avocat de la famille Antonio Romanucci a déclaré que l’équipe juridique travaillait avec la ville pour mettre en place une commission d’examen du recours à la force et un système d’intervention précoce pour sortir les agents ayant des antécédents disciplinaires de la rue. Romanucci a également mis les entreprises au défi de faire correspondre le don de 500 000 $ aux entreprises de la communauté près de George Floyd Square.

«Nous verrons que cet argent est dépensé dans les bonnes entreprises, les bons secteurs de cette communauté», a déclaré Romanucci.

Lisa Bender, présidente du conseil municipal, a déclaré qu ‘ »aucune somme d’argent ne pourra jamais faire face à la douleur et au traumatisme intenses » causés par la mort de Floyd. Bender est devenue émue lorsqu’elle a parlé de sa propre famille et des conversations qu’ils ont eues sur la mort de Floyd.

« Nous parlons de M. Floyd tout le temps dans notre maison, et nous parlons de notre responsabilité d’intensifier », a déclaré Bender. « Je veux juste que vous sachiez que nous sommes avec vous pour aller au Sénat pour lutter pour le changement. Nous sommes avec vous pour soutenir notre maire et chef dans la mise en œuvre du changement. »

Floyd est décédé en garde à vue le 25 mai 2020, lorsque l’ancien policier de Minneapolis Derek Chauvin, qui est blanc, a pressé son genou contre le cou de Floyd pendant plus de neuf minutes. Alors qu’il gisait par terre sous Chauvin, Floyd, qui était Black, a crié « Je ne peux pas respirer » plus de 20 fois. L’incident a déclenché des manifestations dans le monde entier.

La famille de Floyd a intenté une action en justice fédérale pour les droits civils en juillet contre la ville, Chauvin et trois autres officiers accusés de sa mort. Il a allégué que les policiers avaient violé les droits de Floyd lorsqu’ils l’ont retenu et que la ville avait permis à une culture de force excessive, de racisme et d’impunité de s’épanouir dans ses forces de police.

En 2019, Minneapolis a accepté de payer 20 millions de dollars à la famille de Justine Ruszczyk Damond, une femme non armée qui a été abattue par un officier après avoir appelé le 911 pour signaler qu’elle avait entendu un crime possible derrière son domicile. Damond était blanc.

Pendant ce temps, la sélection du jury était en cours vendredi dans le procès de Chauvin. Chauvin, 44 ans, est accusé de meurtre au deuxième degré, de meurtre au troisième degré et d’homicide involontaire coupable. Les procureurs affirment que Floyd, 46 ans, a été tué par le genou de Chauvin, comprimé contre le cou de Floyd alors qu’il était menotté et épinglé au trottoir.

Trois autres officiers impliqués dans l’incident, J. Alexander Keung, Thomas Lane et Tou Thao, sont accusés d’avoir aidé et encouragé. Ils ont tous été licenciés l’année dernière.

Jusqu’à présent, sept jurés ont siégé au procès de Chauvin, dont cinq sont des hommes. Quatre des jurés s’identifient comme blancs, un comme multiracial, un comme hispanique et un comme noir, selon le juge de district du comté de Hennepin, Peter Cahill, qui préside l’affaire. Six jurés sont dans la vingtaine ou la trentaine, et un dans la cinquantaine, selon les archives judiciaires.

Les avocats de Chauvin ont frappé au moins trois jurés hispaniques tout au long de la semaine, ce qui a incité les procureurs à utiliser deux fois les défis de Batson. De telles contestations prétendent qu’un juré potentiel a été éliminé en raison de son sexe, de sa race, de son appartenance ethnique ou de sa religion. Le juge a nié les deux contestations et a nié qu’il y ait eu une quelconque tendance à frapper des jurés potentiels sur la base de la race.

Contribuer: The Associated Press