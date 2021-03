« La mort horrible de George Floyd, dont ont été témoins des millions de personnes dans le monde, a déclenché un désir profond et une demande indéniable de justice et de changement », a déclaré Crump dans un communiqué vendredi. «Le fait que le plus grand règlement préalable au procès dans une affaire de mort injustifiée serait pour la vie d’un homme noir envoie un message puissant selon lequel la vie des Noirs compte et la brutalité policière contre les personnes de couleur doit cesser.

