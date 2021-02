Minneapolis paiera des influenceurs pour aider à diffuser les messages approuvés par la ville pendant le procès de Derek Chauvin

Les responsables de Minneapolis ont annoncé leur intention de payer 2 000 dollars chacun à six influenceurs pour « aider à dissiper d’éventuelles fausses informations » lors du procès de Derek Chauvin.

Les stars des médias sociaux choisies par le conseil seront issues de communautés minoritaires dans le but de diffuser des «messages générés et approuvés par la ville», selon les autorités.

Le conseil municipal tient à éviter une répétition des violences de l’année dernière à la suite de la mort de George Floyd le 25 mai lorsque le policier blanc Chauvin a pressé son genou sur le cou de Floyd alors qu’il a plaidé qu’il ne pouvait pas respirer.

La sélection du jury pour le procès de Chauvin commence le 8 mars avec des déclarations liminaires le 29 mars. Chauvin fait face à des accusations de meurtre au deuxième degré et d’homicide involontaire coupable; trois autres officiers licenciés sont jugés en août.

Les conseillers ont voté vendredi pour approuver le plan de communication de 1 million de dollars. On ne sait pas quelle plateforme de médias sociaux le conseil ciblera.

Ils ont déclaré dans un communiqué: « La ville collabore avec des partenaires de médias sociaux pour partager des informations publiques avec les communautés culturelles et pour aider à dissiper d’éventuelles fausses informations lors des prochains procès des anciens officiers impliqués dans le meurtre de George Floyd. »

Mais cette décision a été déclenchée chez certains dans la ville, l’activiste Toussaint Morrison ayant déclaré à CBS: «Le mot clé ici est« approuvé par la ville ». Quel sera selon vous le message? Ça va être pro-ville, ça va être anti-protestations.

Les responsables de Minneapolis ont annoncé leur intention de payer à six influenceurs 2000 $ chacun pour « aider à dissiper d’éventuelles fausses informations » lors du procès de Derek Chauvin. Le policier blanc Chauvin a appuyé son genou sur le cou de Floyd, à gauche, tandis que l’homme noir était menotté et plaidait qu’il ne pouvait pas respirer. La sélection du jury commence le 8 mars avec les déclarations d’ouverture le 29 mars

Morrison a ajouté: « Si vous passez par des longueurs et des mesures pour acheter un récit, qu’est-ce que cela dit sur le leadership et la confiance qui ont été érodés ces dernières années?

«Vous achetez des gens pour vous dire que vos émotions ne sont pas valables, ou que vous devriez rester à la maison et ne pas protester, ou que certaines choses sont plus importantes que la justice.

« Je pense donc vraiment que d’essayer d’acheter le récit des influenceurs des médias sociaux est vraiment décevant. »

Michelle Gross, présidente de Communities United Against Police Brutality, a déclaré: « Je ne pense pas qu’il s’agisse de démanteler les faussetés. Je pense qu’il s’agit de créer un récit et de le contrôler.

«Et je pense que les gens verront à travers ça, franchement.

La directrice exécutive du Legal Rights Center de Minneapolis, Sarah Davis, a déclaré: « Cela reflète vraiment le fait qu’ils savent qu’il y a un manque de confiance entre la communauté et les institutions de la ville et c’est réel, soyons honnêtes à ce sujet, c’est réel. »

Le conseil municipal tient à éviter une répétition des violences de l’année dernière à la suite de la mort de George Floyd le 25 mai de l’année dernière. Floyd est photographié

La ville de Minneapolis a ajouté: «L’objectif est d’améliorer l’accès à l’information aux communautés qui ne suivent généralement pas les sources d’information traditionnelles ou les canaux de communication de la ville et / ou qui ne consomment pas d’informations en anglais.

«C’est aussi l’occasion de créer davantage de communication bidirectionnelle entre la Ville et les communautés. Les recommandations pour lesquelles les messagers des médias sociaux doivent s’associer proviennent du personnel des relations avec le voisinage et la communauté de la ville.

«Les accords avec les partenaires des médias sociaux n’ont pas été finalisés. La Ville respecte les exigences en matière d’approvisionnement pour les processus de sélection et de passation de marchés. »

Des barbelés et des barrières de béton entourent déjà le palais de justice où l’ancien policier de Minneapolis va bientôt être jugé.

Le maire Jacob Frey et le gouverneur Tim Walz, tous deux démocrates, ont été vivement critiqués pour n’avoir pas réagi plus rapidement pour arrêter le pillage et la destruction de l’été dernier, qui comprenait l’incendie d’un poste de police.

Rien de moins qu’une condamnation pour meurtre pour Derek Chauvin est susceptible de les tester – et la ville – une fois de plus.

Des milliers de personnes sont descendues dans les rues de Minneapolis après la mort de Floyd.

Des manifestants défilent près du 1er commissariat de police de Minneapolis lors d’une manifestation contre la brutalité policière et le racisme le 13 juin de l’année dernière

Des voitures brûlent derrière un manifestant lors d’une manifestation à Minneapolis le 29 mai

Des flammes montent d’un magasin d’alcools et de magasins près du troisième commissariat de police le 28 mai

Beaucoup ont manifesté pacifiquement. Mais pendant plusieurs nuits, les troubles ont dégénéré en violence, avec des magasins pillés et incendiés le long de l’artère commerciale de Lake Street qui comprenait le poste de police du 3e arrondissement, qui abritait les agents qui ont arrêté Floyd.

La station elle-même a finalement été abandonnée par la police et incendiée par des émeutiers. Certains quartiers nerveux ont formé des groupes de surveillance, mis en place des points de contrôle et parfois des patrouilles armées.

La violence s’est finalement calmée après l’arrivée des troupes de la Garde nationale en nombre suffisant.

Frey a déclaré que plus de 3000 agents des forces de l’ordre de tout l’État et des soldats de la Garde nationale du Minnesota seront prêts lorsque l’affaire sera soumise au jury, prévue fin avril ou début mai.

De plus amples détails sur les plans des médias sociaux seront publiés lundi matin.