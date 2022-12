Minneapolis paiera 50 000 $ chacun à 12 blessés par la police lors des manifestations de George Floyd

La ville de Minneapolis versera 50 000 $ chacune à 12 personnes blessées par la police lors de manifestations qui ont éclaté après qu’un officier blanc a tué George Floyd en épinglant le cou de l’homme noir de 46 ans au sol avec un genou, selon les archives judiciaires.

Dans le cadre d’un règlement approuvé mercredi par un tribunal fédéral, Minneapolis mettra également en œuvre des réformes dans la manière dont les policiers gèrent les manifestations, leur interdisant d’utiliser la force physique et de déployer des agents chimiques contre des manifestants pacifiques.

Le règlement exige que les caméras corporelles portées par la police de Minneapolis enregistrent et ne soient pas obstruées lorsqu’elles s’engagent avec des manifestants, selon les archives judiciaires.

“Cet accord est un grand pas en avant pour protéger les manifestants pacifiques contre la violence policière. J’espère que d’autres services de police à travers le pays verront ce résultat et adopteront de manière proactive ces mêmes politiques et normes”, a déclaré Jordan Meyer, l’un des plaignants dans l’affaire. une déclaration publiée par la section du Minnesota de l’American Civil Liberties Union.

L’ACLU a aidé à déposer le recours collectif contre la ville.

Des manifestations et, parfois, de violentes émeutes ont éclaté à Minneapolis quelques heures après que l’officier Derek Chauvin a appuyé son genou contre le cou de Floyd pendant plus de neuf minutes lors d’une arrestation pour un faux billet de 20 $ le 25 mai 2020. Chauvin a ensuite été reconnu coupable de meurtre et a plaidé coupable à charges fédérales.

Une vidéo de l’incident circulant sur les réseaux sociaux a contribué à déclencher des manifestations contre la brutalité policière et le racisme à travers le pays et dans les grandes villes du monde.

Les 12 plaignants ont subi des blessures, notamment des ecchymoses causées par des munitions moins létales, des problèmes respiratoires persistants dus aux gaz lacrymogènes et des traumatismes psychologiques, a déclaré l’ACLU.

Le conseil municipal de Minneapolis a approuvé le règlement le 20 octobre et le maire Jacob Frey l’a signé six jours plus tard, ont rapporté les médias locaux.