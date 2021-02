Minneapolis libère 6,4 millions de dollars à la police pour embaucher de nouvelles recrues, alors que la force épuisée se débat avec la montée en flèche de la criminalité après des appels à la défondation

Le conseil municipal de Minneapolis a voté à l’unanimité pour donner à la police un financement supplémentaire de 6,4 millions de dollars afin qu’elle embauche de nouveaux agents au milieu d’une forte augmentation des crimes violents. Des dizaines d’agents ont démissionné ou en congé après les manifestations de George Floyd.

Le conseil municipal a voté vendredi pour donner le feu vert au déblocage des fonds d’un fonds de réserve pour la dotation en personnel de sécurité publique, mis en place l’année dernière. La police a appelé les législateurs à augmenter son budget, invoquant un manque d’agents pour faire face à une vague de crimes violents, le nombre de personnes blessées par balle ayant augmenté de 250% au cours des trois premières semaines de l’année, par rapport à l’année dernière.

Dans le même temps, le nombre de viols a augmenté de 22% et de vols qualifiés de 59%.

La tendance inquiétante est survenue dans un contexte de force de plus en plus réduite. Le département de police de Minneapolis a déclaré qu’une soixantaine d’agents avaient quitté le département depuis l’année dernière. De plus, sur 817 employés actuellement, seuls 638 peuvent être déployés en action. Quelque 155 policiers restent en congé de maladie, en grande partie à cause du SSPT qu’ils prétendent avoir subi après une série de manifestations contre la mort de l’homme de Minneapolis George Floyd entre les mains de la police en mai, qui a dégénéré en émeutes et a conduit à l’incendie du commissariat de police. Certains ont démissionné cette année. L’exode a coïncidé avec les appels à démanteler la police – l’un des cris de ralliement des manifestants de Black Lives Matter, qui a été soutenu par plusieurs législateurs démocrates progressistes tels que les représentants Rashida Tlaib (D-Mich.)

À la fin de l’année dernière, le chef de l’unité d’enquête criminelle du département de police de Minneapolis, Charlie Adams, a rapporté qu’environ 41% des homicides étaient résolus en moyenne, une baisse de plus de 50% avant que la force ne soit frappée par une pénurie de personnel.

La décision des membres du conseil, dont certains ont publiquement appelé à démanteler et dissoudre la police au plus fort des manifestations de George Floyd, suggérant qu’il peut être remplacé par un «Service de sécurité publique», vient après avoir voté à l’unanimité en décembre pour couper quelque 8 millions de dollars au même service de police.

Le membre du conseil municipal, Steve Fletcher, a salué la décision de réduire le budget à l’époque, l’appelant «Un grand pas en avant vers un avenir de sécurité publique plus compatissant et efficace.»

