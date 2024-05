Minneapolis accueillera le SummerSlam 2026

STAMFORD, Connecticut, 23 mai 2024 – La WWE, qui fait partie de TKO Group Holdings, en partenariat avec Minnesota Sports and Events (MNSE), a annoncé aujourd’hui que Minneapolis accueillera WWE SummerSlam pendant deux nuits, le samedi 1er et le dimanche 2 août 2026, au US Bank Stadium.

L’édition 2026 de SummerSlam sera le premier événement Premium Live à Minneapolis depuis TLC : Tables, Ladders and Chairs en 2019 et marquera la première fois que la WWE organisera un événement dans un stade dans la ville. En plus de cet événement massif de deux nuits, la WWE et MNSE organiseront une multitude d’événements pour les fans et la communauté dans les jours précédant et suivant SummerSlam.

« L’US Bank Stadium est un lieu de classe mondiale, situé dans une ville avec une riche histoire de lutte et une base de fans incroyable », a déclaré Chris Legentil, vice-président exécutif, relations avec les talents et responsable des communications de la WWE. « Nous sommes ravis d’organiser deux soirées de SummerSlam à Minneapolis en 2026. »

« Le US Bank Stadium est honoré d’accueillir le SummerSlam de la WWE sur la plus grande scène du Minnesota en 2026 », a déclaré Michael Vekich, président de la Minnesota Sports Facilities Authority. « Nous sommes impatients d’offrir un accueil chaleureux et la meilleure expérience de sa catégorie au US Bank Stadium aux superstars de la WWE, au personnel, aux fans et aux invités. »









« Nous sommes ravis d’accueillir l’univers de la WWE au Minnesota pour SummerSlam », a déclaré Wendy Blackshaw, présidente et directrice générale de Minnesota Sports and Events. «Nous rendrons cette extravagance de lutte estivale accessible aux fans de tous âges. Grâce à une variété de festivités et d’événements annexes dans les villes jumelles et à des billets abordables pour les principaux événements au US Bank Stadium, ce sera un SummerSlam pour tous.

L’US Bank Stadium, domicile des Vikings du Minnesota, est une installation intérieure ultramoderne située au cœur de Minneapolis qui a ouvert ses portes en 2016. Le stade a accueilli plusieurs événements de grande envergure tels que le Super Bowl LII (2018) et le Final Four masculin de la NCAA (2019). En 2023, The Athletic a nommé l’US Bank Stadium le meilleur site de la NFL.

Cette annonce fait suite à un événement de mise en vente de billets record pour le SummerSlam de cette année, qui aura lieu au Cleveland Browns Stadium le samedi 3 août. En 2023, SummerSlam au Ford Field de Détroit a établi un record de porte pour tout non-fumeur. -Événement WrestleMania avec 8,5 millions de dollars, qui a depuis été dépassé par le Royal Rumble 2024 en janvier.

Pour en savoir plus sur l’inscription aux opportunités de prévente, veuillez visiter : https://www.wwe.com/summerslam2026-presale-registration.