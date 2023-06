Minka Kelly et Dan Reynolds profitent d’un PDA pour faire des courses à Los Angeles : photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Minka Kelly blotti contre son petit ami, Imagine Dragons leader Dan Reynolds tout en s’occupant de certaines tâches ménagères ! Sur les photos que vous pouvez voir ci-dessous, la beauté brune a porté un joli t-shirt jaune et une paire de sweats blancs décontractés tout en glissant son bras autour de Dan pour la sortie à Los Angeles le dimanche 11 juin. Euphorie L’actrice de 42 ans a terminé le look décontracté avec une paire de baskets blanches et un sac à main à bandoulière rouge, et a porté ses longs cheveux autour de ses épaules en une demi-queue de cheval. Son petit ami rocker, 35 ans, avait l’air en forme dans un t-shirt blanc et un short marron avec des Vans noires. Tous deux portaient une boisson en canette alors qu’ils se promenaient affectueusement devant l’épicerie de luxe. Sur une autre photo, Minka a bercé un paquet de fleurs jaunes gaies et un sac d’épicerie tout en marchant aux côtés de son homme.

Le Les lumières du vendredi soir star et Dan, père de quatre enfants, ont été vus plusieurs fois depuis qu’ils ont officialisé leur relation en novembre 2022. Peu de temps après, un initié a partagé des détails sur la relation naissante. « Ce sont évidemment les premiers jours pour Minka et Dan, mais ça va très bien et ils sont tous les deux incroyablement heureux », a révélé une source à Nous hebdomadaire à l’époque. «Revenir sur la scène des célibataires après de longues relations a été un ajustement difficile pour chacun d’eux, alors ils prennent leur temps et s’y attardent au lieu de courir avant de pouvoir marcher, pour ainsi dire. Mais jusqu’ici, tout va bien, et ils s’amusent bien, ils s’entendent bien.

Dan s’est séparé de sa femme d’une décennie, collègue musicien Aja Volkman, de retour en septembre 2022. L’ancien couple partage quatre enfants ensemble, dont une paire de jumeaux. Pendant ce temps, Minka était précédemment sortie avec une animatrice de télévision Trevor Noé de temps en temps pendant quelques années avant de se séparer en mai 2022. Elle a également eu des relations de haut niveau avec Derek Jeter, John Mayer, et Jesse Williams. De plus, Minka daté Personnes L’homme le plus sexy du magazine en 2022, Chris Evans, entre 2007 et 2012.

