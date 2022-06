Minjee Lee : l’Australienne vise un doublé de rêve après sa victoire à l’Evian Resort Golf Club en France | Nouvelles du golf

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Après avoir décroché son deuxième majeur à l’US Women’s Open, Minjee Lee dit qu’elle espère maintenant gagner les trois autres

Minjee Lee vise un doublé de rêve en 2022 avec l’Australienne parmi les favorites du championnat féminin PGA de cette semaine dans le Maryland.

La joueuse de 26 ans a remporté sa victoire majeure lors de l’Evian Championship l’an dernier et a décroché son deuxième majeur avec une victoire à l’US Open plus tôt ce mois-ci qui lui a permis de récolter le plus gros gain dans le golf féminin.

Lee, née à Perth, a déclaré que sa victoire à l’Evian Resort Golf Club en France l’année dernière lui avait donné l’élan dont elle avait besoin pour remporter les plus gros prix.

« Je pense qu’après Evian, j’ai eu un peu moins de pression, comme un singe sur mon dos », a-t-elle déclaré aux journalistes.

« En entrant à l’US Open et dans tous les autres tournois majeurs, je pense que j’ai un peu plus confiance en eux – plus confiant qu’une pression supplémentaire. »

Lee a empoché un chèque de gagnant record de 1,8 million de dollars après sa victoire à l’US Open et voudra mettre la main sur les 1,35 million de dollars offerts au vainqueur au Congrès cette semaine après que le prix global a été doublé à 9 millions de dollars.

Lee a déclaré qu’elle était plus motivée par la possibilité d’ajouter à sa collection de trophées que par l’argent offert lors du tournoi, qui marquera la première fois que des femmes joueront un tournoi majeur sur le site.

« Deux tournois majeurs en une saison, c’est juste dépassé mes rêves, donc je pense que ce serait vraiment, vraiment spécial », a déclaré Lee, qui cherche à imiter sa compatriote Karrie Webb en remportant l’US Open et le PGA Championship dans la même saison.

Webb a remporté les deux titres en 2001.

Lee cible plus de majors de golf après le succès de l’US Open

Faits saillants de la dernière journée de l'US Women's Open au Pine Needles Lodge and Golf Club, où l'Australienne Minjee Lee a remporté son deuxième titre majeur

Lee a pour objectif de remporter le championnat PGA féminin KPMG, qui commence plus tard ce mois-ci, et l’Open féminin AIG.

« J’ai remporté deux championnats majeurs et je veux gagner les trois autres, ce sera probablement mon prochain grand objectif », a-t-elle déclaré. Sports du ciel.

« Nous avons Evian à venir, le British Open à venir, il nous reste donc encore deux ou trois tournois majeurs, c’est donc là que mes objectifs seront. Chaque championnat majeur est très difficile à gagner.

« Il y a tellement d’aspects qui entrent en jeu pour gagner un tournoi et tout doit être là, donc j’ai l’impression que je ne peux vraiment me préparer que pour le premier coup que j’ai frappé cette semaine, mais je ferai toujours de mon mieux.

« Je vais juste me préparer comme je l’ai été pour les autres tournois majeurs et les autres événements auxquels j’ai participé et je ne pense pas que beaucoup de choses vont changer.

« J’ai consacré d’innombrables heures à tous les aspects de mon jeu et le simple fait de voir tout cela se mettre en place a été vraiment, vraiment spécial pour moi.

« Je ne sais pas si j’ai été surpris, j’étais vraiment concentré chaque jour et j’avais un objectif en tête et c’est à peu près ce vers quoi je travaillais.

« Je ne sais pas si c’était surprenant mais je sais que je l’avais en moi, je ne savais tout simplement pas quand cela allait arriver. »