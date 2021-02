Koo, l’application vernaculaire qui imite l’interface opérationnelle de Twitter, a reçu un coup de pouce majeur de la part des responsables du gouvernement indien. Plus tôt cette semaine, le ministre des chemins de fer du syndicat Piyush Goyal a publié en ligne, annonçant son passage à l’application Koo et exhortant les autres à faire de même. Maintenant, le co-fondateur de Koo, Mayank Bidawatka, a déclaré à News18 dans une interview que l’application avait franchi plus de 3 millions de téléchargements, augmentant 4x au cours des six derniers mois, et s’attend à ce que la croissance soit considérablement plus exponentielle à partir de maintenant.

D’autres rapports affirment que Koo compte désormais plus d’un million d’utilisateurs actifs par mois, alors que Koo s’efforce de se développer à un rythme plus rapide. Dans une précédente interview avec News18, Bidawatka de Koo avait déclaré que la croissance de l’application vernaculaire de type Twitter dépendra largement de personnalités majeures telles que des ministres, des acteurs, des stars du sport et d’autres célébrités rejoignant la plate-forme. Il avait également déclaré que l’objectif de Koo était de donner aux personnalités publiques telles que les politiciens une plate-forme en langue locale pour communiquer avec leur public vernaculaire, dans les cercles en ligne.

Aujourd’hui, Koo a de nombreuses personnalités qui comprennent des ministres, des chanteurs, des athlètes et des acteurs, ainsi que des responsables de l’information publique des ministères du gouvernement central. La liste de ces personnalités comprend actuellement les ministres du syndicat Piyush Goyal et Ravi Shankar Prasad, des chanteurs tels que l’éminente personnalité ghazal Jaswinder Singh, l’auteur Amish Tripathi, le chroniqueur renommé Suhel Seth, des personnalités sportives telles que le lutteur de style libre Pawan Kumar, l’ex-joueur de cricket de l’équipe nationale indienne Javagal Srinath et Anil Kumble, l’acteur de Bollywood Ashutosh Rana, le chef spirituel Sadhguru et ainsi de suite.

Parallèlement à ces personnalités, Koo dispose désormais de comptes officiels et vérifiés tels que le ministère de l’Électronique et des technologies de l’information (MeitY), MyGov, India Post, National Informatics Center, etc. Avec une liste croissante de profils vérifiés qui sont notés dans leurs domaines et donc influents, il sera intéressant de voir si Koo parvient à s’implanter dans un pays où Twitter a jusqu’à présent été l’un des plus grands réseaux sociaux utilisés.