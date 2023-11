ministre se distancie du commentaire de Suella Braverman selon lequel dormir dans la rue est un « choix de vie » | Actualités politiques

Un ministre du gouvernement a contredit la description faite par Suella Braverman du fait de dormir dans la rue comme un « choix de vie », affirmant qu’elle « n’utiliserait pas nécessairement ce langage ».

La secrétaire à l’Energie, Claire Coutinho, semblait être en désaccord avec le ministre de l’Intérieur, qui a fait face à une réaction violente pour décrivant le sommeil dans la rue comme un « choix de vie » alors qu’elle exprimait son désir de restreindre l’utilisation des tentes par les sans-abri dans les villes britanniques.

Mme Braverman a déclaré que beaucoup de ceux qui dorment dans des tentes venaient « de l’étranger » et a insisté sur le fait que cela n’était pas nécessaire étant donné les alternatives et le soutien disponibles pour les personnes qui dorment dans la rue.

Le ministre de l’Intérieur a également suggéré que le Royaume-Uni suivrait l’exemple de San Francisco et de Los Angeles aux États-Unis, où « des politiques faibles ont conduit à une explosion de la criminalité, de la consommation de drogue et de la misère », si aucune mesure n’est prise.

La répression ciblerait apparemment les tentes « nuisibles », telles que celles qui bloquent les portes des magasins, et impliquerait que les organisations caritatives qui distribuent du matériel de camping se verraient infliger une amende.

Interrogée par Kay Burley si elle était d’accord avec les commentaires du ministre de l’Intérieur, Mme Coutinho a révélé qu’elle avait l’habitude de travailler avec des personnes sans abri et qu’elle “n’utiliserait pas nécessairement le langage du ‘choix de style de vie’ car les raisons de l’itinérance sont “complexes et varié”.

Mme Coutinho a déclaré que Mme Braverman avait dans ses commentaires “distingué le fait que beaucoup de personnes qui se retrouvent dans cette position sont aux prises, par exemple, avec des problèmes de dépendance”.

“Et elle ne parlait pas de ces gens-là”, a-t-elle ajouté.

“Je pense que la chose la plus importante est que pour tous ces gens, ce que nous voulons, c’est qu’ils aient un foyer chaleureux, un toit au-dessus de leur tête.

“Parce qu’en fin de compte, dormir dans la rue, s’enraciner dans ce style de vie, ce n’est une vie pour personne.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible

4:36

Braverman critique les manifestations



Lorsqu’on lui a demandé si Mme Braverman s’était « mal exprimée », la secrétaire à l’Energie a répondu : « Je pense donc qu’elle parlait de choses différentes.

“Elle a reconnu qu’il y a des gens qui, vous savez, ont simplement besoin de notre compassion. Ils sont aux prises avec des choses comme la dépendance. Ils ont besoin d’aide et de soutien. Et c’est exactement ce que sont les plans, d’ailleurs.

“Mais elle a aussi parlé de gens, je pense, qui mendient de manière nuisible et qui travaillent en groupes organisés.

“Et je pense qu’il est juste que nous veillions à ce que les gens de la rue soient hébergés dans des logements sûrs et que nos quartiers se sentent également en sécurité pour les gens.”

La proposition de Mme Braverman a été qualifiée de « cruelle et ignorante », les critiques l’accusant de chercher « à déshumaniser les gens et à créer un bouc émissaire dans la société ».

Écrivant sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, Mme Braverman a déclaré : “Le peuple britannique est compatissant. Nous soutiendrons toujours ceux qui sont véritablement sans abri. Mais nous ne pouvons pas permettre que nos rues soient envahies par des rangées de tentes occupées par des gens, dont beaucoup eux venus de l’étranger, vivant dans la rue comme choix de style de vie.

“Personne en Grande-Bretagne ne devrait vivre sous une tente dans nos rues. Il existe des options pour les personnes qui ne veulent pas dormir dans la rue, et le gouvernement travaille avec les autorités locales pour renforcer le soutien global, y compris le traitement des personnes dépendantes aux drogues et à l’alcool. .

“Ce que je veux arrêter, et ce que la majorité respectueuse de la loi veut que nous arrêtions, ce sont ceux qui causent des nuisances et de la détresse aux autres en plantant des tentes dans les espaces publics, en mendiant de manière agressive, en volant, en prenant de la drogue, en jetant des détritus et en détruisant nos communautés. “.

La députée travailliste Jess Phillips a déclaré : « Mon frère avait le sommeil dans la rue, contrairement à Suella Braverman, il a consacré sa vie en reconnaissance du fait qu’il l’a toujours au service et à l’aide des autres.

“Il serait un meilleur ministre de l’Intérieur qu’elle, mais là encore, une boîte en carton serait un meilleur ministre de l’Intérieur qu’elle.”

En savoir plus:

Bob Stewart : Plus de 4 000 £ collectés pour un député conservateur reconnu coupable d’abus racistes

Suella Braverman dit que quiconque vandalise le Cénotaphe « doit être emprisonné plus vite que ses pieds ne peuvent toucher le sol »

Le député libéral-démocrate Alistair Carmichael a accusé le ministre de l’Intérieur de « politique sinistre de la part d’un gouvernement conservateur désespéré qui sait que ses jours sont comptés ».

“C’est un nouveau coup bas pour Braverman de criminaliser les associations caritatives pour les sans-abri simplement parce qu’elles tentent de garder les personnes vulnérables au chaud et au sec en hiver”, a-t-il déclaré.

“Le public britannique collecte des millions de livres pour les sans-abri à cette période de l’année, et la réponse du gouvernement est de criminaliser les organisations caritatives qui tentent d’aider.

« Cette politique ne fera rien pour mettre un terme au sommeil dans la rue et laissera les personnes vulnérables affronter les conditions météorologiques difficiles, sans aucun abri. »