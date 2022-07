Ministre polonais : la Chine reste un “défi stratégique”, l’Occident doit faire plus pour contrer la Russie

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Les États-Unis et l’Europe doivent faire davantage pour contrer la Russie et la Chine, sinon l’Occident risque de menacer « l’architecture de sécurité mondiale ».

“Je suis à peu près sûr que pour Poutine, l’Ukraine n’est qu’une première étape”, a déclaré le sous-secrétaire d’État polonais à la Sécurité, Marcin Przydacz, à Fox News Digital dans une interview exclusive lors du Aspen Security Forum. “Il y a beaucoup d’autres pays dans son voisinage direct qu’il aimerait dominer, au moins en créant une sphère d’influence, et pas seulement ce bloc post-soviétique comme beaucoup d’entre nous pourraient le penser.”

La Pologne a eu une vision de première ligne de l’invasion de l’Ukraine, agissant comme le principal point de soutien de l’OTAN et le plus grand refuge pour les réfugiés ukrainiens fuyant leur pays pour échapper à la guerre. Environ 4 787 154 Ukrainiens ont traversé la frontière polonaise, soit environ la moitié des 9,8 millions de réfugiés qui se sont dispersés dans les pays voisins après le début de l’invasion.

Ce rôle de premier plan a propulsé la Pologne une fois de plus sous les projecteurs en tant que figure clé des discussions sur la sécurité. L’OTAN a débattu de la tentative d’envoyer des avions de chasse ukrainiens en les plaçant d’abord en Pologne pour que les troupes puissent les récupérer, et le président Biden, en juin, a annoncé des plans pour l’établissement d’un nouveau quartier général permanent de l’armée américaine en Pologne, qui, selon Przydacz, est “très bien accueilli” par son pays.

“Si vous me demandiez ce qu’on pourrait faire de plus, bien sûr, plus il y a de troupes américaines sur le sol polonais, sur le sol polonais, mieux c’est, donc on va travailler là-dessus avec Washington pour les inciter à être encore plus présents sur le … le sol polonais », a-t-il dit, soulignant les diverses opportunités d’investissement pour les entreprises américaines dans une « démocratie stable » comme la Pologne.

La relation entre la Pologne et les États-Unis reste forte, Przydacz décrivant son pays comme “l’un des pays les plus pro-atlantiques et pro-américains” d’Europe, louant les bonnes relations entre les dirigeants des deux nations.

“Quiconque est assis sur la colline et dans le bureau ovale, nous sommes comme suit… essayant d’avoir les meilleures relations possibles avec l’Amérique”, a-t-il déclaré. “C’est Ronald Reagan qui a accordé une attention particulière à la politique de la Pologne et est très respecté en Pologne, et maintenant étant un allié, étant un partenaire avec Washington, nous accordons beaucoup d’attention à ces relations.”

“C’était comme ça avec le président Trump”, a-t-il ajouté. “Il y avait une relation personnelle particulière entre nos deux dirigeants, mais nous avons également réussi à établir de très bonnes relations avec l’administration actuelle.”

Cependant, Przydacz a averti que l’Occident “n’en faisait pas assez” pour combattre la Russie sur tous les fronts, désignant l’Allemagne comme un allié avec des attentes “plus élevées” qui devrait “faire beaucoup plus” pour soutenir l’Ukraine et repousser l’Allemagne.

“En ce qui concerne les critiques envers Poutine, cela ne devrait pas être seulement la Pologne, les États-Unis ou nos alliés britanniques, mais nous devrions également nous attendre à ce que nos partenaires allemands en fassent un peu plus et soient un peu plus actifs”, a-t-il déclaré. . “Soyons ambitieux et essayons d’inciter nos partenaires allemands à être un peu plus actifs.”

La Pologne, comme le Royaume-Uni et plusieurs autres pays présents au forum la semaine dernière, a souligné la menace démesurée de la Chine pour la sécurité mondiale. Les efforts occidentaux pour aliéner la Russie et la priver économiquement semblent avoir fourni à la Chine l’opportunité de faire de la Russie un allié plus fiable.

Przydacz a exhorté l’Occident – en particulier l’Amérique – à faire plus pour aider à atténuer cette menace.

“Nous percevons la Chine comme un défi, encore une fois, pour cette architecture de sécurité mondiale”, a-t-il déclaré. “Mais je pense qu’il devrait y avoir un peu de division du travail.”

« Nous sommes déjà en première ligne sur les flancs ouest et est… faisant de notre mieux pour dissuader la Russie, mais chaque fois que nos alliés nous ont demandé de les aider, nous étions, en bon allié, toujours prêts à le faire : en Irak, nous étions avec des Américains ; nous étions avec des Américains en Afghanistan », a-t-il poursuivi.

“Espérons qu’il n’y aura pas besoin de ce genre d’opérations, mais nous sommes aux côtés de nos alliés afin de préserver le monde dans lequel nous vivons.”