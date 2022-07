Ministre : Le Liban va construire de nouveaux silos pour atténuer la crise du blé

Commentez cette histoire Commentaire

BEYROUTH – Le Liban prévoit de construire deux nouveaux silos à grains pour lutter contre l’aggravation de la crise de sa sécurité alimentaire, a déclaré mercredi le ministre de l’Économie par intérim du pays à l’Associated Press. Amin Salam a déclaré que plusieurs pays et organisations internationales ont exprimé leur intérêt à financer et à soumissionner pour les nouveaux silos, qui coûteront au total 100 millions de dollars.

“Nous avons suscité un intérêt très sérieux de la part de l’Allemagne, des États-Unis, de la France et encore plus de la part des Émirats arabes unis”, a déclaré Salam, ajoutant qu’il se rendrait bientôt au Qatar pour discuter de la question.

Le petit pays méditerranéen est en proie à une crise économique paralysante qui a mis l’État en faillite et plongé plus des trois quarts de sa population dans la pauvreté. Les seuls silos à grains du Liban dans le port de Beyrouth sont en ruines, après que des centaines de tonnes de nitrate d’ammonium explosif y ont explosé il y a près de deux ans. L’explosion a tué plus de 200 personnes et en a blessé plus de 6 000 autres.

Un de les silos brûlent depuis des semaines en raison de la fermentation du grain, alors qu’il se dirige vers l’effondrement.

L’atonie des importations de blé en raison de la guerre russe en Ukraine et la flambée des prix des denrées alimentaires et du carburant a semé la panique et des échauffourées dans les boulangeries pour du pain partiellement subventionné.

Salam a déclaré que le Liban avait reçu en juin une étude de faisabilité technique de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement donnant le feu vert à la construction de deux silos à grains au nord de la capitale dans le port de Tripoli et dans l’est de la vallée de la Bekaa.

“Construire les silos sera une gestion de crise sérieuse, car nous avons besoin des réserves (de céréales)”, a déclaré Salam à l’AP. « Toutes les expéditions qui mettaient une semaine à 10 jours à arriver prennent maintenant jusqu’à un mois. Et dans certains cas, ils sont annulés.

Salam a déclaré qu’il était également en pourparlers avec la Banque mondiale et le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés pour obtenir un financement.

La Banque centrale libanaise subventionne depuis des années les importations de blé pour maintenir les prix du pain stables, mais les prix du pain ont lentement augmenté, la livre libanaise ayant perdu plus de 90 % de sa valeur par rapport au dollar américain. La Banque centrale a lentement reculé de ses subventions alors que ses réserves de change continuent de diminuer.

La semaine dernière, le ministre a accusé les propriétaires de boulangeries de thésauriser du blé subventionné pour le pain arabe traditionnel, un aliment de base local, pour les revendre à des prix plus élevés plus tard pour un profit plus élevé.

Le ministre a déclaré que la construction des deux nouveaux silos et qu’ils seraient pleinement opérationnels pourrait avoir lieu d’ici un an. Mais de nouveaux silos pour Beyrouth prendront du temps, en attendant un enquête judiciaire lente et un plan de nettoyage et de reconstruction du port pratiquement inexistant.

Salam a déclaré que les silos du port contenaient 125 000 tonnes. « Nous recherchons un nombre similaire pour Tripoli et un nombre inférieur dans la Bekaa », a-t-il expliqué. “De cette façon, une fois que nous les aurons trois, le Liban est en sécurité avec neuf mois de réserves.”