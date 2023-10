Ministre israélien de la Défense : « Nous combattons les animaux humains »

Le ministre israélien de la Défense a annoncé lundi un « siège complet » de Gaza, qualifiant les combattants palestiniens qui ont attaqué Israël ce week-end d’« animaux humains ».

Le ministre de la Défense Yoav Gallant a appelé à davantage de destruction en plus du nombre massif de frappes aériennes qu’Israël a lancées sur le territoire dirigé par le Hamas et qui compte 2,3 millions d’habitants, en représailles à l’attaque surprise du Hamas ce week-end qui a fait plus de 700 morts en Israël.

Israël a officiellement déclaré dimanche la guerre au groupe militant du Hamas, soulignant l’importante mobilisation militaire qui a déjà tué près de 500 personnes à Gaza, dont des femmes et des enfants. Le Hamas affirme avoir capturé environ 100 personnes lors de ces attaques.

« Nous combattons les animaux humains et nous agissons en conséquence », a déclaré Gallant.

Bien qu’il semble que Gallant faisait spécifiquement référence aux combattants du Hamas dans ce commentaire, le reste des remarques du ministre appelait à une oppression accrue de tous les habitants de Gaza en leur refusant leurs besoins humains fondamentaux.

« Nous imposons un siège complet à Gaza », a déclaré Gallant. « Il n’y aura ni électricité, ni nourriture, ni eau, ni carburant. Tout sera fermé.

Il n’est pas rare que des régimes oppressifs utiliser un langage qui déshumanise la population opprimée afin de justifier la violence qu’ils subissent. Dans le cas de l’apartheid israélien, les commentaires de Gallant contribuent à créer une atmosphère dans laquelle il est plus facile pour les individus et les politiciens anti-palestiniens – y compris l’actuel gouvernement d’extrême droite israélien – de considérer les habitants de Gaza comme moins qu’humainset ne méritent donc pas d’eau, de nourriture, d’électricité ou un moyen d’échapper à la violence.

Selon les Nations Unies, plus de 123 000 Palestiniens ont fui leurs foyers à Gaza, où leurs familles se débattaient déjà sous le blocus israélien depuis 15 ans. Les groupes de défense des droits de l’homme considèrent depuis longtemps Gaza comme un véritable prison à ciel ouvert.

Le Hamas affirme avoir lancé son attaque en réponse aux décennies de violence et d’apartheid auxquelles les Palestiniens ont été confrontés de la part du gouvernement israélien. Les experts de la région et le peuple palestinien lui-même ont noté que l’effusion de sang de ce week-end s’inscrit dans un contexte d’années d’occupation, de déplacements et de morts, en particulier à Gaza, à Jérusalem et en Cisjordanie occupée.

L’armée israélienne, bien soutenue par les pays occidentaux comme les États-Unis, participe depuis longtemps à la violence et à la déshumanisation des civils palestiniens. Cet été, deux puissants législateurs républicains ont refusé 75 millions de dollars d’aide américaine aux Palestiniens les plus pauvres.