Ministre irlandais : “Le monde est un endroit fou et tragique”

Commentez cette histoire Commentaire

NATIONS UNIES – Le ministre irlandais des Affaires étrangères a déclaré que “le monde est un endroit fou et tragique en ce moment”, soulignant la guerre en Ukraine et d’autres conflits, la famine imminente dans la Corne de l’Afrique, l’expansion du programme nucléaire de l’Iran, les impacts mondiaux du changement climatique et un Conseil de sécurité de l’ONU polarisé parmi les défis majeurs.

Dans une large interview mercredi avec l’Associated Press, Simon Coveney a également abordé des problèmes plus proches de chez lui, disant qu’il espère que les négociations calmes en cours entre la Grande-Bretagne, l’Irlande et la Commission européenne pourront résoudre les problèmes difficiles du Brexit d’ici le 10 avril, le 25e anniversaire de la Accord du Vendredi Saint, qui a mis fin en grande partie à trois décennies de violence sectaire en Irlande du Nord au cours desquelles plus de 3 000 personnes sont mortes.

Coveney, qui est venu à New York alors que l’Irlande approche de la fin de son mandat de deux ans au Conseil de sécurité, a qualifié l’expérience de son pays au sein de l’organe le plus puissant de l’ONU de “parfois frustrante”, affirmant qu’il existe des exemples de réalisation du conseil “de bonnes choses, mais malheureusement, il y a beaucoup plus d’exemples où le Conseil de sécurité a échoué.”

Il a cité son échec “à maintes reprises” à protéger les personnes vulnérables dans le monde, son échec à adopter une résolution unique sur la guerre en Ukraine en raison du droit de veto de la Russie et la composition du conseil qui reflète le monde de l’après-Seconde Guerre mondiale non puissances mondiales d’aujourd’hui, et surtout n’a pas de siège permanent pour un pays africain.

Coveney a déclaré que l’histoire sera également “un juge très sévère” de beaucoup de pays pour ce qui a été autorisé à se produire pendant la guerre de 11 ans en Syrie, “et les souffrances humaines qui en ont découlé”.

Il a déclaré que l’Irlande et la Norvège tentaient de renouveler une résolution qui expire le 9 janvier avant de quitter le conseil fin décembre qui maintiendrait l’autorisation de l’ONU pour que l’aide humanitaire soit acheminée depuis la Turquie vers le nord-ouest de la Syrie, où 4,5 millions de personnes sont tenues par les rebelles. – “presque la population de l’Irlande” — ont besoin de nourriture, de médicaments, de tentes et d’éducation pour leurs enfants.

“Je pense que nous pouvons y arriver”, a déclaré Coveney. “Je ne veux pas dire cela avec trop de confiance car, bien sûr, en fin de compte, c’est à la Russie de décider.” La Russie, l’allié le plus proche de la Syrie, a cherché à réduire l’aide transfrontalière, dans le but de l’éliminer, en utilisant sa menace de veto – et les livraisons sont désormais limitées à un seul passage pendant six mois seulement.

“Et espérons que nous trouverons un moyen de mettre fin à la folie de la guerre en Ukraine dans un délai beaucoup, beaucoup plus court que ce qui s’est produit en Syrie ou au Yémen”, a-t-il déclaré. La guerre civile au Yémen a commencé en 2014 et se poursuit après la fin d’une trêve de six mois début octobre.

Lorsque l’Irlande a rejoint le Conseil de sécurité en janvier 2021, Coveney a déclaré qu’elle n’avait jamais rêvé de l’ampleur du conflit que le Conseil tenterait de gérer, y compris en Éthiopie, qui “fait à peine l’actualité”, en Afghanistan où les États-Unis et l’OTAN sortent. et la prise de contrôle des talibans ont créé « d’énormes souffrances et vulnérabilités pour la population féminine », et en Ukraine.

En tant que ministre des Affaires étrangères et ministre de la Défense, Coveney a déclaré qu’il n’aurait jamais pensé qu’il verrait une guerre en Europe avec un niveau de “brutalité et d’agression” jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale où “une superpuissance militaire” a décidé d’essayer de changer les frontières internationales en force en envahissant l’Ukraine le 24 février et “vise désormais sans vergogne et de manière flagrante les civils et les infrastructures civiles également, pour essayer de rendre la vie impossible en Ukraine”.

Le ministre a déclaré que l’Irlande voyait “d’importants crimes de guerre se produire presque quotidiennement” et soutenait la Cour pénale internationale, qui enquête sur les crimes présumés, à la fois politiquement et financièrement.

L’Irlande est militairement neutre, a-t-il dit, mais elle a accueilli 65 000 réfugiés ukrainiens et soutient l’armée ukrainienne en payant des articles tels que des uniformes, du carburant, des gilets pare-balles, de la nourriture et des fournitures médicales.

“Nous faisons donc partie de cette guerre et nous voulons y mettre fin”, a déclaré Coveney.

Mais il a dit que la Russie ne peut pas être autorisée à réussir en Europe ou ailleurs parce que “cela crée un précédent pour que d’autres pays puissants dominent militairement leurs voisins”, a-t-il déclaré.

Compte tenu des sacrifices consentis par l’Ukraine – et Coveney a estimé qu’au moins 250 000 civils et militaires ont été tués – le monde doit être guidé par ce que le gouvernement ukrainien peut accepter lorsqu’il s’agit de mettre fin à la guerre, a-t-il déclaré.

Coveney a exprimé l’espoir que grâce à la diplomatie et à la réalité militaire sur le terrain, la Russie changera de cap.

“Je peux vous assurer que l’UE et les États-Unis et d’autres partenaires n’abandonneront jamais l’Ukraine”, a-t-il déclaré.

Plus près de chez lui, Coveney a évoqué les problèmes persistants du Brexit après la sortie de la Grande-Bretagne de l’Union européenne en 2020, qui a bouleversé la frontière ouverte entre l’Irlande et l’Irlande du Nord, qui fait partie de la Grande-Bretagne, à la suite de l’accord de paix du Vendredi saint de 1998, et la levée des barrières commerciales. parce que l’Irlande et la Grande-Bretagne étaient toutes deux membres de l’UE.

Lorsque la Grande-Bretagne a quitté l’UE, un accord connu sous le nom de protocole d’Irlande du Nord a été conclu pour maintenir la frontière terrestre irlandaise exempte de postes de douane et d’autres contrôles, car une frontière ouverte est un pilier clé de l’accord de paix. Mais au lieu de cela, certaines marchandises entrant en Irlande du Nord en provenance du reste du Royaume-Uni sont contrôlées.

En mai, l’Irlande du Nord a élu une nouvelle Assemblée qui a vu le parti nationaliste irlandais Sinn Fein qui cherche à s’unir à l’Irlande remporter le plus de sièges pour la première fois et le parti protestant pro-britannique unioniste démocratique arriver en deuxième position.

Mais le DUP affirme que les contrôles sur les marchandises minent leur place au Royaume-Uni et ont refusé de rejoindre un gouvernement de partage du pouvoir jusqu’à ce qu’ils soient supprimés. En vertu de l’accord du Vendredi Saint, aucun gouvernement ne peut être formé sans l’accord des plus grands partis unionistes et nationalistes.