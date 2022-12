Ministre des Transports : les voyages de vacances ne seront pas une répétition du chaos estival

Le ministre des Transports, Omar Alghabra, a déclaré que la prochaine saison des voyages de vacances sera certainement chargée, mais qu’il travaille avec les acteurs du transport aérien pour s’assurer que les annulations de vols de l’été et les problèmes de bagages perdus ne se reproduisent pas.

Les longs temps d’attente et les annulations de vols ont tourmenté les voyageurs canadiens pendant la majeure partie des mois d’été, avec des rapports de bagages perdus et un manque de communication de la part des compagnies aériennes. L’aéroport international Pearson de Toronto a également été classé le pire aéroport au monde pour les retards de vol en juillet.

Mais Alghabra a déclaré à Joyce Napier lors de la période des questions de CTV, dans une interview diffusée dimanche, qu’il travaillait avec les PDG des principales compagnies aériennes, des aéroports et de l’Autorité canadienne de la sûreté du transport aérien, entre autres, pour assurer une saison des vacances sans heurts.

“Écoutez, Noël est l’une des périodes les plus occupées de l’année”, a-t-il déclaré. “Parce que ce sera l’une des périodes les plus occupées de l’année, je m’attends à ce qu’il y ait des files d’attente, mais ce que je veux m’assurer que cela ne se reproduise plus, ce sont ces retards inacceptables que nous avons vus l’été dernier, des annulations, de la frustration, de perte de bagages.

«Nous allons faire tout ce que nous pouvons au gouvernement pour continuer à encourager et à faire pression, et travailler avec nos partenaires de l’industrie pour nous assurer qu’ils sont prêts et que nous faisons tout correctement en fonction du volume prévu qui est attendu, ” il a aussi dit.

Alghabra a déclaré qu’il s’agissait toujours d’un hiver canadien et que les retards causés par des événements météorologiques tels que des tempêtes de neige étaient toujours possibles, mais que “malgré tout cela, les organisations doivent être préparées et prêtes pour cette saison chargée”.

Au cours de l’été, Alghabra a enregistré à plusieurs reprises une grande partie des retards dus aux pénuries de personnel résultant du pic de la pandémie de COVID-19.

“Je suis régulièrement rassuré que les niveaux de dotation sont là où ils doivent être”, a déclaré Alghabra. “Je garde un œil dessus régulièrement comme je l’ai dit, donc je me sens en confiance.”

“Tout le monde doit savoir que tout le monde se concentre intensément sur le fait que le secteur est prêt pour la ruée vers Noël, et je veux que les gens se sentent en confiance”, a-t-il également déclaré. “C’est le premier Noël depuis quelques années où nous n’avons pas de restrictions de voyage. Je sais que beaucoup de gens veulent rendre visite à leurs proches. Je veux qu’ils se sentent en confiance.

Le ministre des Transports a organisé un sommet pour les parties prenantes de l’industrie fin novembre pour se préparer à la prochaine saison des voyages de vacances et “se concentrer sur les leçons tirées de l’été dernier”, et il a déclaré que l’accent était mis sur la façon de mettre à jour la façon dont les partenaires du transport aérien partagent et numérisent. informations, des plans pour moderniser les processus de contrôle de sécurité des passagers et revoir les règlements sur la protection des voyageurs.