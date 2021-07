Ministre des Sports sortant Kiren Rijiju

Le voyage de l’Inde pour devenir une grande nation sportive se poursuivra : la ministre des Sports sortante Kiren Rijiju

Le ministre sortant des Sports, Kiren Rijiju, a déclaré jeudi que le voyage pour faire de l’Inde une grande nation sportive se poursuivrait après qu’Anurag Thakur l’ait remplacé à ce poste à seulement quinze jours des Jeux olympiques de Tokyo.

Rijiju, qui a pris en charge le ministère des Sports en mai 2019, passera les responsabilités à Thakur, qui est également le ministre de l’Information et de la Diffusion dans le cabinet remanié.

Thakur est le premier ministre depuis Mani Shankar Iyer (2006-2008) à prendre la responsabilité du ministère des Sports.

Rijiju a également été promu au rang de ministre et prendra en charge le ministère du Droit et de la Justice.

« Nous avons tout essayé pour faire de l’Inde une grande nation sportive. Le voyage se poursuivra, c’est un changement de responsabilités », a-t-il déclaré jeudi aux journalistes lors d’une réception d’adieu organisée par la Sports Authority of India (SAI).

« Je passe au ministère de la Loi et de la Justice mais les efforts qui sont en cours au ministère de la Jeunesse et des Sports se poursuivront et mes meilleurs vœux à l’équipe », a-t-il ajouté.

«Le temps que j’ai passé au ministère des Sports et de la Jeunesse a été extrêmement favorable et riche en événements et activités. Des jeunes aux athlètes seniors, j’ai rencontré la plupart d’entre eux et j’ai interagi avec eux. Le voyage pour faire de l’Inde une grande nation sportive se poursuivra et sera accompli.

Rijiju a salué son équipe au ministère des Sports, affirmant qu’elle avait tout fait pour répondre aux aspirations des compatriotes et à la vision du Premier ministre Narendra Modi.

« Je viens de rencontrer les responsables du ministère des Sports. Secrétaire Jeunesse, Secrétaire Sports, Directeur Général SAI et toute l’équipe. Nous avions une super équipe, nous avons fait un merveilleux voyage. Nous avons tout fait pour réaliser la vision de l’Honorable Premier ministre et les aspirations du peuple. »

Rijiju a été nommé ministre d’État aux Sports en mai 2019, en remplacement du médaillé d’argent olympique Rajyavardhan Singh Rathore.

En plus de la charge indépendante des Sports et de la Jeunesse, Rijiju a également été ministre d’État aux Affaires des minorités avant de se voir confier temporairement la charge du ministère d’Ayush.

Plus de 120 athlètes se sont qualifiés pour les Jeux Olympiques qui s’ouvriront le 23 juillet dans le cadre de protocoles de sécurité sanitaire stricts en raison de la pandémie de COVID-19.

Pendant le mandat de Rijiju, le ministère des Sports avait décidé de ne pas envoyer sa délégation pour le méga-événement contrairement aux éditions précédentes, affirmant que cela assurerait une présence plus large du personnel d’encadrement des athlètes.

Les faits saillants du séjour de Rijiju comprenaient une augmentation des prix en argent pour les lauréats des prix sportifs nationaux, une assistance rapide pour les athlètes actuels et anciens confrontés à des difficultés financières et la mise à niveau des infrastructures dans diverses installations SAI à travers le pays.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici