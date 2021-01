La panne d’électricité a été initialement rapportée sur les réseaux sociaux par les résidents des grands centres urbains, notamment Karachi, Lahore, Islamabad et Multan. Le ministre et son porte-parole se sont ensuite rendus sur Twitter pour mettre à jour le pays.

Ayub a exhorté les gens à être patients. Il a déclaré que la cause de la panne de courant faisait l’objet d’une enquête et que des travaux étaient en cours pour incendier la principale centrale électrique de Tarbela au Pakistan, dans le nord-ouest du pays, ce qui conduirait à une restauration progressive de l’électricité dans le reste du pays.

Plus tard, Zafar Yab, porte-parole du ministère de l’Énergie, a déclaré que les usines de Tarbela et de Warsak, toutes deux dans la province nord-ouest de Khyber Pakhtunkhwa, étaient de nouveau en ligne et que le système de transmission était en cours de restauration.