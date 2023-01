Ministre des Affaires étrangères S. Jaishankar

Le ministre des Affaires extérieures, S. Jaishankar, a déclaré jeudi que l’Inde avait prolongé une ligne de crédit concessionnelle de 40 millions de dollars pour le développement d’infrastructures sportives aux Maldives, dans le cadre des efforts de New Delhi pour amener les projets phares du Premier ministre Narendra Modi tels que “Fit India” et ” Khelo India » dans le cadre de la politique du quartier d’abord.

Jaishankar effectue une visite de trois jours aux Maldives et au Sri Lanka pour élargir davantage l’engagement bilatéral avec les deux principaux voisins maritimes de l’Inde.

Il a fait ces commentaires lors de l’inauguration d’un projet communautaire à Shaviyani Foakaidhoo.

A LIRE AUSSI| Coupe du Golfe : un mort et des dizaines de blessés dans la bousculade en Irak avant la finale

“Les infrastructures sportives à travers les îles seront développées grâce à la ligne de crédit concessionnelle dédiée de 40 millions de dollars. Je dois ajouter ici qu’en Inde, nous avons deux mouvements que le premier ministre a personnellement propagés. L’un s’appelle Fit India, pour nous encourager tous à être en forme et l’autre s’appelle Khelo India pour que les jeunes fassent du sport », a déclaré Jaishankar lors de l’inauguration.

“Pour moi aujourd’hui, c’est une façon d’intégrer Fit India et Khelo India dans notre politique de voisinage d’abord et nous aimerions certainement voir une Asie du Sud beaucoup plus socialement active et physiquement active”, a-t-il déclaré.

Fit India et Khelo India ont été introduits par le gouvernement Modi pour relancer la culture du sport et du fitness au niveau local dans le pays.

Jaishankar a inauguré le centre communautaire avec son homologue maldivien Abdulla Shahid.

Le centre communautaire de Shaviyani Foakaidhoo fait partie de 45 projets à fort impact que New Delhi associe au gouvernement des Maldives, dont 23 ont été achevés.

Foakaidhoo est l’une des îles habitées de la division administrative de l’atoll de Shaviyani et fait géographiquement partie de l’atoll de Miladhummadulhu aux Maldives.

La coopération de New Delhi dans les domaines du sport et du développement de la jeunesse s’est rapidement développée, grâce au don d’équipements et à l’entraînement d’athlètes maldiviens en Inde, a déclaré Jaishankar.

“Nous avons entrepris des projets de subventions pour la création de centres de jeunesse, le renforcement des infrastructures sportives et la création de gymnases en plein air sur 64 îles, y compris à Foakaidhoo”, a-t-il déclaré.

« Ce centre communautaire est un excellent exemple de l’infrastructure sociale de qualité qui est créée à travers les Maldives dans le cadre du partenariat de développement Inde-Maldives. Je félicite le conseil et les habitants de Foakaidhoo pour la réussite de ce projet », a souligné Jaishankar.

Un nouveau projet de développement d’un complexe sportif à Gaaf Dhaalu Gaddhoo a été ajouté mercredi, a indiqué le ministre des Affaires étrangères.

“Je suis heureux de partager que, plus tôt dans la journée, nous avons convenu d’étendre une nouvelle subvention de 100 millions de MVR aux Maldives pour entreprendre davantage de projets visant à la création d’infrastructures insulaires locales et au développement socio-économique des communautés insulaires”, a-t-il déclaré.

De plus, New Delhi travaillait avec Male pour augmenter les capacités de traitement et d’entreposage frigorifique de la Maldives Industrial Fisheries Company, a ajouté Jaishankar.

Les Maldives et le Sri Lanka sont les principaux voisins maritimes de l’Inde dans la région de l’océan Indien et occupent une place particulière dans la vision du Premier ministre de « SAGAR » (sécurité et croissance pour tous dans la région) et « Le voisinage d’abord ».

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué)