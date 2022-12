Ministre : Chypre en tête de l’UE pour les rapatriements de migrants

NICOSIE, Chypre – Chypre, divisée sur le plan ethnique, se classe au premier rang des pays membres de l’Union européenne pour le nombre de migrants qu’elle rapatrie par rapport à sa population d’un peu plus d’un million d’habitants, a déclaré jeudi le ministre de l’Intérieur du pays.

Les demandes d’asile dans la nation insulaire méditerranéenne sont passées à 18 345 entre janvier et octobre de cette année, a déclaré Nouris, ajoutant que le nombre de personnes ayant des demandes d’asile en attente ou ayant déjà obtenu un statut de protection plus limité est égal à plus de 6% de Chypre. ‘ population.