Ministre canadien à Washington : Nous devons nous découpler de la Chine

Le ministre de l’Industrie du Canada était à Washington pour plaider en faveur de projets au nord de la frontière afin d’accéder au financement fédéral américain pour les minéraux critiques.

Le voyage de François-Philippe Champagne est intervenu après le passage des États-Unis plusieurs factures offrant de grosses sommes d’argent pour l’énergie verte et d’autres projets de haute technologie.

Ils comprennent des centaines de millions pour que le président Joe Biden dirige certains projets dans le cadre de la loi américaine sur la production de défense.

Comme un membre légal de la base industrielle américaine, et abrite plusieurs des minéraux critiques qui alimentent les batteries électriques, le Canada espère que certains projets transfrontaliers pourraient être admissibles.

“Oui, il y a des sommes dans ces actes que les entreprises canadiennes peuvent exploiter”, a déclaré Champagne, ministre de l’Innovation, de la Science et de l’Industrie, aux journalistes vendredi à l’ambassade du Canada à Washington.

“C’est ce sur quoi nous allons travailler avec l’industrie canadienne. Être intégrés à ces initiatives très importantes.”

Il parlait à la fin d’un voyage où il a rencontré son homologue américain, la secrétaire au commerce Gina Raimondo, le chef de la NASA, Bill Nelson, et a parlé à un public d’affaires.

Un véhicule électrique en cours de recharge à Ottawa en juillet. Les batteries des véhicules fonctionnent avec des minéraux, dont peu sont produits en Amérique du Nord. (Sean Kilpatrick/CP)

Le contexte est la rivalité avec la Chine et la Russie. Washington est de plus en plus énervé d’être dépendant de son plus grand ennemi géopolitique, la Chine, pour les minéraux qui alimentent l’économie : téléphones, ordinateurs, technologies propres et véhicules électriques.

La Chine domine le marché et une fois couper l’accès au Japon à ces intrants industriels vitaux. Tout comme la Russie a désormais coupé l’Europe des exportations de gaz de chauffage domestique.

Les États-Unis s’efforcent maintenant de dissocier leur économie de haute technologie de celle de la Chine et de j exportations limitées de puces informatiques avancées à ce pays ; les États-Unis ont définir des stratégies générales pour rompre sa dépendance vis-à-vis des produits chinois.

Champagne a déclaré que les pays qui partagent des valeurs similaires devraient s’appuyer davantage les uns sur les autres et moins sur leurs rivaux, dont la Chine.

“Ce que nous voulons, c’est certainement un découplage : certainement de la Chine, et je dirais d’autres régimes dans le monde qui ne partagent pas les mêmes valeurs”, a-t-il déclaré à un panel organisé par le Canadian American Business Council.

“Les gens veulent commercer avec des gens qui, vraiment, partagent les mêmes valeurs.”

La sous-ministre canadienne Chrystia Freeland a donné ce mois-ci un discours à Washington sur un thème similaire, plaidant pour la soi-disant amitié: elle a déclaré que les démocraties devraient resserrer leurs liens économiques et militaires et compter davantage les unes sur les autres pour le commerce.

Champagne a qualifié cela d’occasion unique de réécrire les chaînes d’approvisionnement, alors que le monde se tourne vers les véhicules électriques et vers des échanges commerciaux avec des alliés fiables.

Il a cité des exemples de la façon dont le Canada s’intègre.

Par exemple, il a dit qu’il envisageait un avenir où l’État de New York et le Québec formeraient un corridor de semi-conducteurs, semblable au corridor d’autoproduction à Windsor et Détroit : alors que les trois grands de Détroit déplacent des pièces entre leurs usines de chaque côté, a-t-il dit, un IBM pourrait déplacer des composants informatiques vers les usines dans les deux sens.

Il a également souligné les dépenses canadiennes en une usine minérale essentielle au Québec : Champagne a déclaré que le titane produit là-bas profitera à l’armée américaine.

Au cours de son voyage, Champagne a également reçu un retour de flamme pour deux projets de loi actuellement au Parlement, les projets de loi de son gouvernement C-18 et C-11 .

Ils auraient besoin de grandes plateformes Internet pour compenser organismes de presse canadiens pour le contenu qu’ils gèrent et donner au CRTC un nouveau pouvoir sur le contenu en ligne.

Directeur d’un grand groupe de pression d’affaires américain, Abel Torres à la Chambre de commerce des États-Unis, a déclaré à Champagne que les projets de loi étaient discriminatoires à l’égard des sites Web américains ; violer les engagements commerciaux ; contredisent les principes d’un Internet ouvert ; et donnent peu d’indications aux entreprises sur la façon dont les régulateurs canadiens entendent utiliser leurs nouveaux pouvoirs.

“Nous pensons que ces mesures sont un pas dans la mauvaise direction”, a-t-il déclaré à Champagne lors du panel d’entreprises vendredi.

Le Canada s’est de plus en plus assuré une place dans les nouvelles chaînes d’approvisionnement pour les véhicules zéro émission : les entreprises ont annoncé nouvelles plantes et le projet de loi omnibus américain qui vient d’être adopté définit les voitures au Canada comme éligibles à un crédit d’impôt intérieur pour les véhicules électriques.

Mais les petits caractères de cette soi-disant loi sur la réduction de l’inflation n’ont pas encore été publiés. Manque également : des détails sur les projets qui auront accès à des fonds en vertu de la Loi sur la production de défense.

Les constructeurs automobiles se sont plaints du fait que si peu de modèles seront éligibles au crédit d’impôt pour véhicules électriques au point de le vider de sens : les entreprises dire il n’y a tout simplement pas assez de minéraux et de piles produit dans des pays amis être admissible aux crédits tels qu’ils ont été conçus.

Nous devrions avoir plus de clarté dans les mois à venir sur le fonctionnement des crédits d’impôt.