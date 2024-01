Les entreprises britanniques confrontées à « quelques frictions » dans leurs échanges commerciaux avec l’Union européenne après le Brexit sont le « prix à payer » pour « redevenir un État souverain », a déclaré un ministre du gouvernement.

À l’occasion du quatrième anniversaire de la sortie officielle de la Grande-Bretagne de l’Union européenne, la ministre de la Santé et Brexiter Andrea Leadsom a déclaré que les entreprises britanniques devraient « s’adapter » au changement des règles commerciales après l’introduction de nouveaux contrôles sur les aliments, les boissons et certains produits agricoles – suggérant qu’elles devraient le faire. pas acheter de produits en provenance d’Europe.

Lorsqu’on lui a demandé quels ont été les succès du Brexit, Leadsom a déclaré à LBC News : « Je suis extrêmement ravi du Brexit. Nous avons retrouvé notre souveraineté, nous contrôlons notre argent, nos lois et nos frontières. Le NHS dispose de plus de 350 millions de livres sterling par semaine et nous avons signé jusqu’à 70 accords commerciaux.

Mais après avoir entendu parler des difficultés rencontrées par un fleuriste britannique lorsqu’il tentait d’importer des fleurs des Pays-Bas en raison des contrôles supplémentaires, Leadsom a déclaré à Sky News : « Quitter le marché unique allait toujours avoir des implications… Je dis simplement que les entreprises doivent s’adapter pour répondre à un environnement changeant.

«Je me souviens certainement d’avoir moi-même été secrétaire d’entreprise en 2019, rencontrant chaque jour des entreprises, des tables rondes, pour les aider à se préparer à notre sortie effective de l’Union européenne et à comprendre les contrôles supplémentaires qui seraient nécessaires.

« Les entreprises sont donc habituées aux coûts liés à leurs activités. Je comprends qu’il s’agit aujourd’hui d’une grande nouvelle parce que c’est quelque chose qui a finalement fait son chemin. Mais il n’en demeure pas moins que les entreprises ont d’énormes opportunités avec d’autres régions du monde, qui profitent directement de notre sortie de l’Union européenne.»

Parlant des relations commerciales, le ministre a déclaré à Times Radio : « Cela signifie qu’il existe des frictions dans le commerce. Cependant, nous avons également d’énormes accords commerciaux avec d’autres pays du monde… il y a donc une nouvelle opportunité énorme pour le Royaume-Uni tout en continuant à commercer, même s’il y a quelques frictions, ce qui est le prix à payer pour quitter le marché unique. et pour être à nouveau un État souverain.

À la veille de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions, la commission de l’environnement, de l’alimentation et des affaires rurales des Communes a écrit au secrétaire à l’environnement, Steve Barclay, pour lui faire part de ses inquiétudes concernant les nouveaux contrôles post-Brexit.

Le président de la commission a déclaré « nous restons préoccupés par le lieu des contrôles physiques qui seront effectués pour les chargements commerciaux », ajoutant que cela pose « des risques de biosécurité potentiellement graves » pour le Royaume-Uni.

Les marchandises en provenance de Grande-Bretagne sont soumises à des contrôles similaires de la part de l’UE depuis qu’elle a quitté le marché unique du bloc début 2021, mais le Royaume-Uni a reporté à plusieurs reprises les contrôles dans l’autre sens.

Les ministres ont cherché à apaiser les inquiétudes à mesure que les nouveaux contrôles post-Brexit sur les importations de produits alimentaires et de boissons entrent en vigueur.

Ces règles, longtemps retardées, font partie de l’introduction par le gouvernement britannique d’une série de contrôles cette année.

Des craintes ont été exprimées quant à la perturbation des chaînes d’approvisionnement, les députés avertissant également que le nouveau régime frontalier pourrait présenter de « graves risques en matière de biosécurité » pour le Royaume-Uni.

Le ministre de l’Intérieur, James Cleverly, a minimisé les inquiétudes en affirmant qu’il n’y aurait « aucune interruption » de la nourriture dans les rayons des supermarchés grâce aux nouvelles règles.

A l’occasion de l’anniversaire du départ officiel de la Grande-Bretagne, un éminent député européen français a déclaré que « rien n’a été un succès » depuis.

Valérie Hayer, présidente du groupe Renew Europe au Parlement européen, a écrit : « Tous les sondages depuis montrent le drame créé par le Brexit.

« Pouvoir d’achat, sécurité sociale, influence mondiale, protection des frontières : rien, absolument rien, n’a été une réussite.

“Les populistes ont menti aux Britanniques.”