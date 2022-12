Ministère des transports, AIM Roads redonne à Shuswap BC SPCA

La succursale BC SPCA Shuswap a reçu un don de 3 000 $, grâce à un partenariat entre AIM Roads, Canoe Forest Products et le ministère des Transports et de l’Infrastructure (MOTI).

Lorsque Canoe Forest Products (CFR) travaillait sur un projet de rajeunissement de routes et avait besoin de barrières routières, l’entreprise a obtenu l’approbation et l’aide des routes MOTI et AIM et les barrières ont été déplacées d’un autre tronçon de route, pour être achetées par CFR pour leur projet. Il y avait un prix convenu que CFR paierait pour les barrières et l’accord a été conclu à l’unanimité que les bénéfices seraient reversés à la SPCA.

« Nous croyons tous très fermement que la SPCA fait un excellent travail, et à cette période de l’année, elle pourrait vraiment utiliser le soutien », a déclaré Dale Ogston, contremaître principal de la zone 13 d’AIM Roads.

Meranda Dussault, directrice du centre BC SPCA Shuswap, a déclaré que ce don considérable était incroyable, car en tant qu’organisation à but non lucratif, ils comptent sur la communauté.

« Nous ne recevons aucun financement des gouvernements fédéral ou provincial, nous dépendons donc uniquement des dons et des subventions locales », a déclaré Dussault. “Des choses comme ça nous aident vraiment à poursuivre notre mission d’aider les animaux de notre communauté.”

Ogston et Kent Kwasny, un autre représentant d’AIM Roads, et Candace Bingham de Canoe Forest Products ont visité la succursale pour remettre le don et rencontrer l’équipe de la SPCA et un chien adoptable nommé Scout.

Les organisations prévoient de continuer à faire des dons à la BC SPCA à l’avenir, a déclaré Dussault.

Ogston a déclaré que AIM avait fait des dons à des programmes scolaires et à des banques alimentaires dans le passé.

Dussault avait demandé à tous les donateurs s’il y avait une cause spécifique pour laquelle ils voulaient que l’argent aille au sein de la SPCA, et elle a dit qu’ils étaient d’accord pour la laisser décider ce qui était le plus important. La seule condition était que l’argent reste dans les communautés Shuswap.

Les fonds serviront à réduire la surpopulation de chats dans la région en utilisant des programmes de piège, de stérilisation, de libération et de contrôle. Le principal objectif de Dussault pour 2023 est de contrôler la surpopulation dans les zones vulnérables des communautés Shuswap. La surpopulation doit être traitée rapidement, a-t-elle déclaré, afin que les animaux ne puissent pas continuer à se reproduire et augmenter davantage les risques de propagation de maladies à d’autres animaux de compagnie.

L’équipe de Shuswap SPCA piégera les chats sauvages, les stérilisera ou les stérilisera, et leur donnera des traitements antiparasitaires internes et externes avant de les relâcher dans les colonies dont ils sont issus. Les chats ne sont relâchés que s’il y a une personne qui gère cette colonie de chats, les nourrit et s’assure que la reproduction dans cette zone a cessé.

@willson_becca

rebecca.willson@saobserver.net

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

BCSPCADonationSalmon Arm