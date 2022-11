Ministère de la Santé : des tirs israéliens tuent un Palestinien en Cisjordanie

L’armée israélienne a déclaré que des soldats avaient tiré sur des Palestiniens qui lançaient des pierres et des engins explosifs improvisés sur les forces qui opéraient dans la ville. Il a ajouté que les Palestiniens avaient également tiré sur les troupes et que deux véhicules de l’armée étaient restés bloqués en raison de problèmes mécaniques.

Le ministère a déclaré que neuf Palestiniens avaient été blessés par des balles réelles et que deux autres avaient des problèmes respiratoires à cause des gaz lacrymogènes. L’un des blessés a succombé tôt mardi, a indiqué le ministère, sans l’identifier.

Plus de 138 Palestiniens ont été tués dans les combats israélo-palestiniens en Cisjordanie et à Jérusalem-Est cette année, ce qui en fait l’année la plus meurtrière depuis 2006. L’armée israélienne affirme que la plupart des Palestiniens tués étaient des militants. Mais des jeunes lanceurs de pierres qui protestaient contre les incursions de l’armée israélienne et d’autres non impliqués dans les affrontements ont également été tués.