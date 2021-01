Steven D’Antuono, directeur adjoint en charge du bureau extérieur du FBI à Washington, et Michael Sherwin, procureur américain par intérim, tiennent une conférence de presse le 12 janvier. | Sarah Silbiger / AFP via Getty Images

Le FBI et le ministère de la Justice ont promis une réponse agressive mardi, même si des questions demeurent.

«La brutalité que le peuple américain a regardée avec choc et incrédulité le 6 ne sera pas tolérée par le FBI.

C’était le message délivré par Steven D’Antuono, directeur adjoint en charge du bureau extérieur du bureau à Washington, et appuyé par le procureur américain par intérim Michael Sherwin, lors d’une conférence de presse mardi sur les enquêtes sur l’assaut du Capitole américain le 6 janvier.

Tenue six jours après l’émeute qui a fait plusieurs morts, interrompu la certification des résultats des élections de 2020 et rompu la tradition séculaire de transfert pacifique du pouvoir dans le pays, la conférence de presse contraste fortement avec les commentaires publics du président Trump, qui s’est rendu mardi au Texas pour vanter l’importance de son mur frontalier.

Les responsables n’ont pas répondu à toutes les questions qui tourbillonnaient autour de l’émeute de mercredi, détournant les demandes des journalistes sur ce que le FBI savait à l’avance. Mais en ce qui concerne ce qu’ils savent maintenant et ce qui se passe ensuite, le tableau qu’ils ont peint était plus clair.

Les responsables de l’application de la loi examinent les conseils et les pistes, y compris «plus de 100 000 éléments de médias numériques» reçus à la suite de l’émeute, a déclaré D’Antuono. Pendant ce temps, le ministère de la Justice a ouvert plus de 170 dossiers liés à l’insurrection et inculpé plus de 70 personnes, et s’attend à ce que ces deux chiffres atteignent des centaines dans les jours à venir. Et bien que certaines de ces accusations aient été des délits, l’ouverture d’un dossier permet au ministère de poursuivre des accusations plus graves. «Ce ne sont que le début», a déclaré Sherwin. « Ce n’est pas la fin. »

Dans l’ensemble, le message était celui des agences fédérales qui mettaient tout leur poids dans une enquête pour aller au fond de l’émeute – même si elles étaient incapables de l’empêcher. Et, certains ont argumenté, leurs déclarations énergiques pourraient faire échouer les efforts futurs des républicains pour minimiser ce qui s’est passé au Capitole ou aller doucement avec les responsables.

«Nous traitons cela comme une importante opération internationale de contre-espionnage ou de contre-terrorisme», a déclaré Sherwin. « Aucune ressource liée au FBI ou au bureau du procureur américain ne sera décochée. »

« Une enquête approfondie 24h / 24 et 7j / 7 »

Après qu’une foule de milliers de personnes se soit réunie au Capitole américain mercredi et que certains aient pris d’assaut le bâtiment, entraînant au moins cinq morts, les arrestations ont été initialement relativement rares – en partie parce que la police du Capitole était apparemment si peu préparée à la violence qu’il n’y avait pas assez d’officiers pour les deux. dégagez la zone et arrêtez les gens. Mais de plus en plus de personnes ont été arrêtées ces derniers jours alors que les autorités continuent d’enquêter sur l’émeute.

Par exemple, Richard Barnett, qui a été photographié le 6 janvier les pieds sur le bureau de la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a été arrêté vendredi dans l’Arkansas pour avoir pénétré et demeuré sur des terrains à accès restreint, entrée violente et vol de biens publics, selon NBC. Adam Johnson, qui a été vu portant le lutrin de Pelosi, a été arrêté samedi et doit comparaître devant le tribunal de Washington, DC, le 19 janvier.

Et ces arrestations publiquement rapportées ne sont que le début, a déclaré Sherwin mardi. «Nous examinons des cas de crime importants liés à la sédition et au complot», a-t-il déclaré, ajoutant que le bureau du procureur américain avait autorisé une «force de frappe» de hauts procureurs à se concentrer spécifiquement sur de tels cas, ce qui pourrait entraîner des peines de prison allant jusqu’à à 20 ans pour les condamnés.

Les autorités enquêtent également sur les bombes artisanales placées dans les bureaux du Comité national démocrate et du Comité national républicain, et le FBI offre une récompense de 50000 dollars pour les informations conduisant à l’identification de ceux qui ont posé les explosifs, a déclaré D’Antuono. Et quant aux recommandations visant à inscrire les émeutiers sur une liste d’interdiction de vol, «c’est quelque chose que nous étudions activement», a-t-il déclaré.

La conférence de presse a eu lieu alors que les Américains continuaient à se rebeller de l’émeute et à se demander comment la police du Capitole et d’autres organismes d’application de la loi auraient pu être si peu préparés à une attaque contre le Capitole américain – en particulier une attaque à la vue de Trump lui-même. Les officiels mardi n’ont pas pu répondre à toutes ces questions. Interrogé par un journaliste sur des informations selon lesquelles le FBI avait reçu des informations sur des menaces contre le Capitole dans les jours précédant l’émeute, D’Antuono a répondu que le bureau avait partagé les informations de manière appropriée avec les forces de l’ordre.

Mais quoi qu’il soit arrivé à la veille de l’émeute du Capitole, le message de mardi était résolu: que les agences fédérales ne reculeront devant rien pour trouver et poursuivre les personnes responsables. C’était un message conséquent à un moment où certains législateurs républicains émettaient des messages provocateurs niant la responsabilité des événements du 6 janvier, alors que les dirigeants du Congrès débattaient de la manière et de l’opportunité de tenir le président responsable de son rôle. Au milieu de cela, le FBI et le ministère de la Justice semblent avoir tracé une ligne dans le sable.

«Il s’agit d’une enquête approfondie 24/7 sur ce qui s’est passé ce jour-là», a déclaré D’Antuono. «Le FBI a une longue mémoire et une large portée.»