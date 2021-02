«Ministère de la cohésion sociale»? Les députés allemands veulent CHANGER LA CONSTITUTION pour accorder des protections spéciales aux minorités

L’Allemagne devrait lutter contre toutes les formes de discrimination en modifiant sa loi fondamentale pour offrir des garanties aux minorités et en créant un ministère spécial de «cohésion sociale», a déclaré un groupe de députés dans un manifeste qui a suscité la controverse en ligne.

«Toutes les formes d’inimitié liées au groupe devraient être interdites», un manifeste, soutenu entre autres par la vice-présidente du Bundestag allemand Claudia Roth et d’autres députés verts et eurodéputés éminents, se lit alors que ses auteurs ont appelé à confier à l’État un mandat spécial pour « protéger » les droits des minorités.

La constitution allemande existante garantit déjà l’égalité des droits à toutes les personnes indépendamment de leur sexe, origine et autres caractéristiques, mais les auteurs du manifeste son libellé est «Problématique et inadéquat», et ne parvient pas à résoudre les difficultés que rencontrent les minorités lorsqu’elles tentent d’accéder à l’éducation ou à des opportunités d’emploi en raison du racisme et du sexisme supposément généralisés.

« L’Allemagne est une société d’immigration et la discrimination est un phénomène auquel une grande partie de notre société diversifiée doit faire face au quotidien », dit le manifeste publié par le journal allemand Die Zeit.

Le fait que la plupart des postes de haut niveau dans la politique, les affaires et la science sont occupés par des personnes qui «Représente à peine» la diversité vibrante de la société allemande moderne n’aide pas non plus la question, dit le document. Ses auteurs suggèrent de modifier la constitution pour que le gouvernement «Garantir la protection» contre toute discrimination liée au groupe et l’obliger à «S’efforcer d’éliminer les inconvénients existants.»

Pour ce faire, les députés suggèrent de créer un « ministère de la cohésion sociale » qui serait chargé de traiter des questions allant de la discrimination, de la politique de migration et d’asile, aux femmes et à la politique queer en plus des questions liées aux jeunes, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et – comme cerise sur le gâteau – promotion de la démocratie. Comme si la création d’un tout nouveau ministère ne suffisait pas, le document exhorte tous les ministères allemands à prendre en compte les questions de diversité lors de toute décision.

Certaines des suggestions les plus controversées impliquent l’octroi de droits spéciaux aux minorités lorsqu’il s’agit de plaintes juridiques afin qu’elles soient plus «Capable et disposé à intenter une action en justice contre toute discrimination subie.» Une telle suggestion en particulier dit que la charge de la preuve devrait incomber à un défendeur dans de tels cas chaque fois que le «Premières indications» de discrimination sont découverts.

Le manifeste appelle également à une loi spéciale qui obligerait juridiquement les organisations publiques et les entreprises à garantir que «Groupes discriminés» sont représentés dans leur structure et en particulier dans les postes de direction «Au moins proportionnellement à leur part au sein de la population.»

De plus, toute nouvelle législation ou réglementation gouvernementale adoptée en Allemagne à l’avenir devrait également «Analyse d’impact sur la diversité», similaire à une analyse d’impact de la réglementation, pour voir quel impact cela pourrait avoir sur la diversité avant son entrée en vigueur.

«Au lieu de mesures individuelles, nous avons finalement besoin d’un concept global pour parvenir à l’égalité… pour tous,» a déclaré l’ancienne porte-parole des Verts pour la politique des femmes, Gesine Agena. «C’est une tâche centrale du prochain gouvernement fédéral.

Le document a été traité par certains médias allemands dans le cadre de la campagne électorale du parti avant le prochain vote parlementaire en septembre. Pourtant, il semble que peu d’Allemands aient apprécié une telle « concept. »

Bien que certaines personnes aient accueilli favorablement les suggestions, la plupart ont rapidement comparer les «newspeak» du roman dystopique emblématique de George Orwell en 1984. De nombreux mentionné le nouveau ministère ne serait rien d’autre qu’une police de pensée comme la tristement célèbre Stasi – le service de sécurité intérieure de l’Allemagne de l’Est.

D’autres ont dit qu’un tel ministère, s’il était jamais créé, ne conduirait qu’à division de la société au lieu de promouvoir toute forme de « cohésion. » Quelques plaisantait qu’un «Ministère de la cohésion sociale» est tout aussi susceptible de faire du bien à l’unité que le «Ministère de la sécurité d’État» aux droits de l’homme.

Les Verts allemands, cependant, ne sont pas étrangers à toutes sortes de suggestions controversées. En 2019, ils ont cherché à introduire une clause climatique dans tout futur projet de loi pour s’assurer qu’il ne nuirait pas à la lutte mondiale contre le changement climatique. «Il doit y avoir un frein au CO2 dans la constitution», la coprésidente du parti, Annalena Baerbock, a déclaré à ce moment-là. À l’été 2020, le deuxième dirigeant des Verts, Robert Habeck, a demandé que le terme « race » soit complètement supprimé de la loi fondamentale allemande.

